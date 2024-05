Byly oznámeny základní hry PS Plus na květen 2024

Zdá se, že Sony vynese EA Sports FC 24 do popředí v květnu 2024, což je poprvé, kdy byla franšíza vydána bez názvu FIFA. Je to stále většinou stejná hra jako dříve, s vysoce kvalitní fotbalovou hratelností v mnoha různých režimech. „Pod známostí je další skvělý fotbalový simulátor s několika chytrými novými doplňky, jako jsou PlayStyles a Precision Passing, které pomáhají vnést více osobitosti do dříve robotického zážitku,“ uzavřeli jsme náš rozhovor. Recenze EA Sports FC 24.

„Přírůstky do Ultimate Teamu přinášejí flexibilitu do hlavního režimu hry, zatímco vývojář naslouchá jeho fanouškovské základně a pomalu iteruje v často opomíjených oblastech, jako je režim kariéry a kluby.“

Tvůrce konzolí PS5 a PS4 se také chce ujistit, že máte všechny informace o rozšířeních Destiny 2, přičemž Lightfall je další DLC obsažené v PS Plus Essential. Tím se připravíte na finální podobu podzim v červnu.

Indie Gem Tunic a její pokračování AA Ghostrunner 2 doplňují nabídku, aby potěšili širší publikum uživatelů PS5 a PS4. Po prvním spuštění na Xboxu se Tunic dostal do systémů Sony, kde jsme mu dali 8/10. „Je to soudržná a uspokojující hra, která narušuje vášeň pro akční dobrodružství ze staré školy a jde nad rámec s podvratnými mozkovými hádankami. Pravděpodobně vydrží déle, než by bylo potřeba, ale tento malý herní klenot překoná svou váhu. “

Co si myslíte o nové nabídce PS Plus Essential? Dejte nám vědět v komentářích níže.

[source blog.playstation.com]