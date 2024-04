Pokračují jednání o smlouvě o ukončení plastového znečištění

OTTAWA, Ontario (AP) – Země dosáhly pokroku ve smlouvě o ukončení plastového znečištění, když v úterý brzy skončilo čtvrté kolo rozhovorů v Kanadě.

Poprvé v tomto procesu jednali vyjednavači o textu toho, co se mělo stát globální smlouvou. Delegáti a pozorovatelé v Mezivládní vyjednávací výbor pro znečištění plasty Popsal to jako vítané znamení, že na tomto čtvrtém z pěti plánovaných setkání se konverzace posouvá od myšlenek k jazyku smlouvy.

Ještě kontroverznější je myšlenka omezit množství vyrobeného plastu. To zůstává v textu navzdory silným námitkám zemí, společností vyrábějících plasty a vývozců ropy a plynu. Většina plastů se vyrábí z fosilních paliv a chemikálií.

jako Zasedání v Ottawě Po skončení jednání se výbor dohodl, že bude pokračovat v práci na smlouvě před svým závěrečným zasedáním koncem tohoto roku v Jižní Koreji.

Výkonná ředitelka UNEP Inger Andersenová a ministr životního prostředí a změny klimatu Stephen Guilbault sedí na tiskové konferenci 23. dubna 2024 v Ottawě v Ontariu. (Adrian Wild/The Canadian Press přes AP)

Přípravy na toto zasedání se zaměří na to, jak financovat implementaci smlouvy, posoudit chemické látky v plastových výrobcích a zvážit design produktu. Zástupce Rwandy řekl, že ignorovali slona v místnosti tím, že neřešili výrobu plastů.

„V konečném důsledku to není jen o textu, není to jen o procesu,“ řekl Jyoti Mathur Philip, výkonný tajemník výboru. „Jde jednoduše o vytvoření lepší budoucnosti pro generace a pro naše milované. Toto je nejlepší multilateralismus a my můžeme a uspějeme.

Členové chtějí smlouvu zaměřenou na recyklaci a opětovné použití plastů, někdy označovanou jako „mainstreaming“, řekl Stuart Harris, průmyslový mluvčí Mezinárodní rady chemických společností.

Nechtějí omezovat výrobu plastů a věří, že chemikálie by touto dohodou neměly být regulovány. Harris řekl, že asociace je ráda, že se vlády sešly a dohodly se na dokončení další práce, zejména pokud jde o financování a design plastových výrobků.

Desítky vědců z Alliance of Scientists for an Effective Plastics Treaty přišly na schůzku, aby vyjednavačům předložily vědecké důkazy o znečištění plasty, zčásti, jak uvedli, aby rozptýlili dezinformace.

„Včera jsem slyšela, že neexistují žádná data o mikroplastech, což je prokazatelně nepravdivé: o mikroplastech a nanoplastech bylo vydáno 21 000 publikací,“ řekla Bethany Carne Almroth, profesorka environmentální toxikologie na univerzitě v Göteborgu ve Švédsku, která vede koalice. „Je to jako Whac-A-Mole.“

Řekla, že vědci byli pronásledováni a zastrašováni lobbisty, a řekla OSN, že jeden lobbista na ni na setkání křičel.

Hlavní ekvádorský vyjednavač Walter Schuldt uvedl, že navzdory rozdílům sdílejí zastoupené země společnou vizi postupu v procesu smluv.

„Protože nakonec mluvíme o budoucím přežití života, nejen lidského života, ale všech druhů života na této planetě,“ řekl v rozhovoru.

Řekl, že je hrdý na to, že se může zúčastnit a přispět „svým zrnkem písku“ k celosvětové akci na řešení ekologické krize.

Jednání o smlouvě začala v r Uruguay v prosinci 2022 Poté, co Rwanda a Peru navrhly rezoluci, která proces zahájila v březnu 2022. Pokrok byl během Jednání v Paříži v květnu 2023 A dovnitř Nairobi v listopadu Zatímco země diskutovaly o pravidlech tohoto procesu.

Když do Ottawy dorazily tisíce vyjednavačů a pozorovatelů, Luis Villas Valdivieso, předseda komise z Ekvádoru, jim připomněl jejich cíl dosáhnout budoucnosti bez plastového znečištění. Požádal je, aby byli ambiciózní.

Delegáti diskutovali nejen o rozsahu smlouvy, ale také o znepokojivých chemikáliích, problémových plastech, jimž se lze vyhnout, o designu výrobků, financování a provádění.

Ministr životního prostředí a změny klimatu Stephen Guilbault viděn jako předseda Mezivládního vyjednávacího výboru Velvyslanec Luis Villas Valdivieso hovoří během tiskové konference 23. dubna 2024 v Ottawě v Ontariu. (Adrian Wild/The Canadian Press přes AP)

Delegáti také zjednodušili nepraktickou sadu možností, která vyplynula z posledního jednání.

„Udělali jsme velký krok kupředu po dvou letech mnoha diskusí. Nyní máme text k vyjednávání,“ řekl Björn Biller, mezinárodní koordinátor Mezinárodní sítě pro odstraňování znečištění produkce, že „Vymklo se to kontrole.“

Mnozí cestovali do Ottawy z komunit postižených plastikářským průmyslem a znečištěním. Obyvatelé Louisiany a Texasu, kteří žijí v blízkosti petrochemických závodů a rafinerií, rozesílali pohlednice adresované americkému ministerstvu zahraničí se slovy: „Přál bych si, abyste tu byli.“

Cestovali společně jako skupina z hnutí Break Free From Plastic a požádali vyjednavače, aby navštívili jejich státy a zažili znečištění vzduchu a vody na vlastní kůži.

„Tohle je stále ta nejlepší možnost, abychom viděli změnu v našich komunitách, převzaly je korporace. Nemohu jít do farní vlády,“ řekl Joe Banner z farnosti sv Mám pocit, že je to jediná šance, kterou mám.“ Vlastním to a doufám, že pomůžu své komunitě zotavit se a vyléčit se z toho.“

Členové Indigenous Caucus uspořádali v sobotu tiskovou konferenci, kde uvedli, že mikroplasty kontaminují jejich zásobování potravinami a že znečištění ohrožuje jejich komunity a způsoby života, které jsou jim zaručeny navždy. Měli pocit, že jejich hlasy nejsou slyšet.

„Máme větší podíly, jsou to země našich předků, které byly znečištěny plasty,“ řekla po události Jorisa Lee z Nového Zélandu. Měli bychom mít více prostoru mluvit a rozhodovat se než lidé, kteří problém způsobují.

V Bay of Plenty, hotspotu s mořskými plody na severním pobřeží Nového Zélandu, jsou usazeniny a korýši plné drobných plastových částeček. Lee dodal, že považují přírodní „zdroje“ za poklady.

„Domorodé cesty mohou vést,“ řekl Lee. „To, co teď děláme, zjevně nefunguje.“

Vi Waghiyi cestoval z Aljašky, aby zastupoval původní obyvatele Arktidy. Připomíná tvůrcům rozhodnutí, že tato smlouva musí chránit lidi před znečištěním plasty pro budoucí generace.

„Přišli jsme sem, abychom byli svědomím, abychom zajistili, že učiní správná rozhodnutí pro všechny lidi,“ řekla.

