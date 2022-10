Hongkongský demonstrant vtrhl na pozemky čínského konzulátu v Manchesteru a byl zbit

Hongkongský prodemokratický demonstrant byl v neděli napaden uvnitř čínského konzulátu v Manchesteru a byl zbit.

Neznámí lidé opustili konzulát a přinutili muže do areálu, než s pomocí policie a dalších demonstrantů utekli.

„Vtáhli mě dovnitř a zbili mě,“ řekl demonstrant BBC.

Mluvčí konzulátu řekl, že demonstranti předvedli urážlivý obrázek čínského prezidenta.

Ministerstvo zahraničí uvedlo, že se naléhavě snaží incident objasnit. Policie Greater Manchester zahájila vyšetřování.

Po incidentu protestující Bob řekl BBC China’s BBC, že „obyvatelé pevniny“ – lidé z pevninské Číny, na rozdíl od Hongkongu – vyšli z konzulátu a zničili jejich plakáty.

„Když jsme se je snažili zastavit, vtáhli mě dovnitř a zbili mě,“ řekl a dodal, že ho britská policie poté vytáhla.

„To je směšné [the attackers] To bys neměl dělat. Máme tu mít svobodu říkat, co chceme [in the UK]. „

Po incidentu zůstal dav naštvaný. Demonstranti křičeli na muže z konzulátu a britskou policii, že mohli udělat víc.

Zaměstnanci konzulátu předtím požádali demonstranty, aby se přesunuli na druhou stranu ulice.

Na demonstraci byli dva policisté, ale několik dalších se objevilo během několika minut od začátku rvačky.

Shromáždili se u bran komplexu ve snaze rozbít boje a přivést demonstranty zpět.

Policista vstoupil na pozemek konzulátu a muže, kterého zatáhli dovnitř, vytáhl ven.

Poté se do budovy konzulátu vrátilo nejméně osm mužů – někteří v přilbách a ochranných oblecích.

Konzulát se nachází na území Spojeného království, ale bez souhlasu na něj není možné vstoupit. Jakýkoli trestný čin spáchaný v diplomatických prostorách se řídí zákony Spojeného království, ale zaměstnanci mohou požívat diplomatické imunity.

Bývalý vůdce Konzervativní strany Ian Duncan Smith v reakci na Twitter uvedl, že vláda Spojeného království by měla požadovat plnou omluvu od čínského velvyslance a že zúčastnění by měli být vráceni do Číny.

Demonstranti proti tomu protestovali V Pekingu začal sjezd komunistické strany.

prezident Si Ťin-pching, Kdo je připraven zajistit si třetí funkční období u mociŘekl, že změnil situaci v Hongkongu z „chaosu na vládu“, což je odkaz na čínský zásah proti tamním prodemokratickým protestům.

Mluvčí konzulátu řekl, že demonstranti „pověsili u hlavního vchodu urážlivý obrázek čínského prezidenta“.

„To by bylo nepřijatelné a nepřijatelné pro jakékoli diplomatické nebo konzulární mise kterékoli země. Tento politováníhodný čin proto odsuzujeme se silným rozhořčením a silným odporem,“ dodala mluvčí.

Mluvčí policie Greater Manchester o incidentu ví.

Dodali, že „důstojníci se zúčastnili a okamžitě zareagovali, aby situaci uklidnili“.

„V tuto chvíli probíhají vyšetřování, abychom plně porozuměli okolnostem.“