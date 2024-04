Proč mladí lidé onemocní rakovinou, i když jsou zdraví?

A: Míra rakoviny u lidí mladších 50 let – nazývaná rakovina s časným nástupem – byla vysoká vzrůstající na celém světě od roku 1990. Muži a ženy ve věku 40 let tvoří většinu těchto diagnóz.

Otázka: Znám někoho, komu byla nedávno diagnostikována rakovina prsu. Je jí 40 let a je v dobrém zdravotním stavu. Proč lidé jako ona dostávají rakovinu?

Proto je tak důležité ptát se rodinných příslušníků na jejich zdravotní anamnézu – ovlivní to, kdy vám lékař doporučí první mamografii nebo kolonoskopii a zda budete potřebovat další genetické vyšetření. Například asi čtvrtina pacientů s časným kolorektálním karcinomem má rodinnou anamnézu, která vyžaduje včasné vyšetření před dosažením věku 45 let, což je promarněná příležitost k včasnému odhalení těchto nádorů nebo jim dokonce předcházení.

Když se moji pacienti ptají, proč lidé dostávají rakovinu, často jim říkám, aby mysleli na věž z bloků. Předpokládejme, že trvá 100 bloků, než se u člověka rozvine rakovina. Genetika, životní prostředí a životní návyky mohou přidat bloky do znamení zvěrokruhu.

Pak náš věk a mnoho dalších faktorů expozice a rizikových faktorů – z nichž mnohé vědci dosud neodhalili, ale mezi něž patří konzumace alkoholu, expozice UV záření, kouření a obezita – to vše dodává této věži další hrudky.

Náš imunitní systém se v zákulisí neustále snaží eliminovat překážky, s různou mírou úspěšnosti. Žádní dva lidé nebudou mít stejnou 100dílnou konstelaci ve stejnou dobu a mnozí prožijí celý svůj život, aniž by dosáhli 100 dílků.

Faktory, které určují, kdy a jak se něčí znamení zvěrokruhu promění v Raka, jsou jedinečné, ne vždy známé a často je jedinec nemůže ovlivnit. To je důvod, proč někteří lidé, kteří kouří, nikdy rakovinu nedostanou, a jiní, kteří jsou ve špičkové kondici, ji stále mají.

„Jednou z největších výzev při diagnostice příčin rakoviny v raných stádiích je, že neexistuje jediné vysvětlení,“ řekl. Bilal, můj příteli , odborný asistent a lékařský onkolog na University of Texas MD Anderson Cancer Center. „Existuje několik environmentálních faktorů a my jim ještě úplně nerozumíme.“

Mateřská obezita A vysoko Váha při narození Jsou spojovány se zvýšeným rizikem kolorektálního karcinomu. Nárůst sedavého chování, např Sledování televize po dlouhou dobu A spotřeba Sladké nápoje – z nichž všechny jsou spojeny s vysokou hladinou cukru v krvi nalačno a obezitou – a byly zapojeny do časného nástupu rakoviny. Nižší věk na začátku první menstruace ženy, vyšší věk při prvním porodu a užívání antikoncepčních pilulek jsou faktory, které zvyšují Nebezpečí riziko rakoviny prsu před menopauzou. U raného stádia kolorektálního karcinomu, Konzumace červeného masa Zdá se, že to hraje škodlivou roli.

Co chci, aby moji pacienti věděli

Poté, co znáte svou rodinnou anamnézu, přejděte na test doporučený lékařem. Méně než 20 procent osob ve věku 45 až 49 let podstoupilo screening kolorektálního karcinomu a cca 66 procent žen ve věku 40 a více let vědělo o screeningu rakoviny prsu.