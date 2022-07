Zlomený a nedůvěřivý: Proč se Američané odvracejí od denních zpráv | zprávy z USA

Může to být jen další negativní zpráva. A pokud ano, existují důkazy, že mnozí z vás odmítnou zoufat.

The Reuters institut Minulý měsíc prozradila, že 42 % Američanů se zprávám alespoň občas aktivně vyhýbá, protože je to odrazuje nebo jim nevěří. Patnáct procent uvedlo, že se zcela odpojili od zpravodajství. V jiných zemích, jako je Spojené království a Brazílie, byla čísla, kterým se selektivně vyhýbají, ještě vyšší.

Ve Spojených státech se ti, kteří se identifikují napravo, s větší pravděpodobností vyhýbají zprávám, protože se domnívají, že jsou nedůvěryhodné nebo zaujaté, ale ti nalevo se častěji cítí zmatení, bezmocní nebo úzkostliví, že zprávy mohou vyvolat argumenty. „

The Reuters Institut uvedl, že spolu s rostoucím počtem lidí, kteří se vyhýbají zprávám, dochází v USA k poklesu důvěry ve zprávy na nejnižší bod, který byl dosud zaznamenán u pouhých 26 % populace.

Vše platí pro Amandu Ripleyovou, bývalou novinářku časopisu Time a autorku High Conflict: Why We Get Trapped – and How We Get Out. uznaný v a Washington Post Říká, že se jako reportérka styděla přiznat, že se „léta aktivně vyhýbala zprávám“. Ripleyová řekla, že ji to „tak vyčerpalo, že nemůžu psát.“

Svou spotřebu si tedy racionalizovala, úplně vyškrtla televizní zprávy a s přečtením novin počkala až později. Nadále k ní ale přistupovala na svém telefonu a sociálních sítích.

„Pokud se podíváte na data Reuters a extrapolujete je, můžeme odhadnout, že přibližně 100 milionů dospělých Američanů nedostává své zpravodajské potřeby,“ řekla Ripleyová.

Výsledkem je podle agentury Reuters ústup Američanů. „Před invazí na Ukrajinu spotřeba tradičních médií, televize a tisku dále klesala, přičemž online sociální spotřeba nevyplňovala mezeru,“ řekla.

Dlouhodobě zavedené zpravodajské organizace jsou však skeptické, protože jejich sledovanost neustále roste. Profesorka Emily Bellová, zakládající ředitelka Tow Center for Digital Journalism na Columbia School of Journalism, uvedla, že ačkoli existují krátkodobé vrcholy a propady při zpracovávání zpráv o významných událostech, dlouhodobý trend je na vzestupu.

Bell řekla, že v posledních letech se celkový počet příběhů, které Američané přečetli, rozrostl na mnohem větší, než si dokázala představit. „Takže vycházím z této situace, opravdu se to děje? Lidé říkají: ‚Je mi z těch zpráv špatně, ve skutečnosti dělám kroky, abych se jim vyhnul nebo jim nevěnoval pozornost.‘ I když je člověk musí brát vážně, statisticky rád bych viděl další důkazy, že je to skutečně pravda.“

Sledovanost Guardianu odráží tuto skepsi. Sledovanost ve Spojených státech prudce vzrostla během prvních měsíců pandemie Covid, mírně klesla a poté vzrostla na nové maximum během prezidentských voleb v roce 2020. Znovu vyvrcholila po ruské invazi na Ukrajinu v březnu. Ale dlouhodobý trend amerického deníku Guardian je na vzestupu, a i když čtenost klesá, zůstává mnohem vyšší, než byla před pandemií.

Bell také poznamenal, že ačkoli se mladí lidé mohou držet stranou od tradičních zdrojů zpráv, nemusí to nutně znamenat, že se vyhýbají zprávám.

„Podcast má neuvěřitelně silné mladé publikum. Jedná se o formát dlouhého vyprávění, který opravdu oslovuje osoby mladší 25 let a nemyslím si, že by to někdo mohl očekávat. Před pár lety jsem učil skupinu vysokoškoláků a produkce je do značné míry nezajímala. Základ New York Times, ale když zmíníte Michaela Barbaru a Daily Podcast (denní podcast New York Times), jsou příliš nadšení, řekla.

Američané by mohli říci, že se vyhýbají některým zprávám, protože k nim přichází mnohem více zpráv, ale zároveň stále spotřebovávají více než kdy předtím.

Přesto mohou Američané, vyčerpaní tím vším, stále více zaostávat mezi velkými příběhy. Je také možné, že lidé říkají, že se vyhýbají některým zprávám, protože na ně přichází spousta zpráv, ale zároveň stále spotřebovávají více než kdy jindy.

Ripley řekla, že byla „zaplavena“ zprávami od Američanů, jak ze zpravodajského průmyslu, tak mimo něj, kteří stejně jako vy cítí něco, co se zdá být neúprosnou přívalem negativity. „Mnoho z nich říkalo srdcervoucí věci. Jeden z nich mi řekl: ‚Cítil jsem, že mám zlomený mozek‘.“

„Zejména ohledně epidemie se objevilo mnoho velmi znepokojivých a nervy drásajících zpráv. Nevyhnete se jí, vkrádá se do každé trhliny vašeho života. Je invazivní způsobem, jakým tomu nebylo ani před 10 lety.“ “

Bell, člen obchodní rady Guardian Media Group, s tímto názorem souhlasil. „Nevolnost, zvláště s rozčilením a špatnými zprávami, je velmi reálná,“ řekla. zprávy mohou být velmi atraktivní.“

Část problému, řekl Bell, spočívá v tom, jak se k nám nyní zprávy dostávají. Před třemi desetiletími by Američané četli o rwandské genocidě v denním tisku, který se jim dostal na prahu, nebo o ní slyšeli v rádiu a televizi, pak otočili stránku nebo poslouchali další příběh. Možná si o tom přečtou další den znovu.

„Způsob, jakým jsme navrhli naši novou komunikační infrastrukturu, je naprosto neúprosný,“ řekla. „Kdybych si přečetl jeden příběh o někom, kdo onemocněl nebo zemřel, pravděpodobně proto, že měl mít vakcínu proti Covidu, dostal bych 50 příběhů o lidech, kteří umírají z každého zpravodajského média na světě. Takže ohromující dojem, který můžete získat, je, že něco je špatné Stalo se to s vakcínami, i když tomu tak nebylo. A i když byl každý příběh poměrně přesný, byl to jen zlomek toho, co se dělo ve skutečném světě.“

Molly Bingham, zakladatelka společnosti Orb Media, která podává zprávy o globálním úsilí o vytvoření udržitelnější budoucnosti, vidí další problém ztráty víry v to, jak jsou zprávy pokryty.

Jak poznamenal Reuters Institute, na pravici jsou Američané, kteří nedůvěřují spoustě médií, protože neodráží jejich politické přesvědčení, takže se vyhýbají zdrojům, které jim říkají, co po nich chtějí, nebo se jich drží. Bingham, který natočil kriticky uznávaný dokument o ozbrojeném odporu v Iráku, však vidí širší problém důvěryhodnosti.

„Dochází k masivnímu zjednodušení. Když se podíváte na současný konflikt na Ukrajině a na způsob, jakým ho americká média vylíčila ve vyprávění, jsme všichni velmi spokojeni s tím, že ‚dobří Ukrajinci vzdorují špatným Rusům.‘ Ale existuje i tento druh kognitivní disonance, protože když Iráčané byli proti přítomnosti cizích sil v jejich zemi, byli to teroristé a byli velmi špatní.

„Myslím, že velmi jednoduché dějové linie jsou odcizující, protože neodrážejí naši zkušenost se světem.“

Jednou z odpovědí, řekl Ripley, je žurnalistika založená na řešeních – a má některé své vlastní. „Strávil jsem spoustu času mluvením s lidmi, kteří studují, co lidé potřebují, aby se jim dařilo v prostředí nasyceném informacemi. Chyběly tři složky, naděje, svoboda jednání a důstojnost. To jsou věci, které nacházím pokaždé, když vyrazím do terénu a hlásí hrozné tragédie, ale ne vždy jsem to do článku zahrnula,“ řekla.

To vše vyvolává tíživou starou otázku, která straší redakce léta: Opravdu chtějí čtenáři, posluchači a diváci pozitivní příběhy? Bill je skeptický. „Často říkáme, kdyby jen novináři napsali více dobrých zpráv. Je to hrozné, ale lidé nemají tendenci číst dobré zprávy,“ řekla.

„Můžete se například podívat na některé pokroky, kterých bylo dosaženo proti klimatickým cílům. Nyní to není úplně dobrá zpráva, ale stále je tu pokrok, kterého bylo dosaženo. Pokud o tom napíšete poměrně promyšlený článek, má tendenci aby se snížil provoz. Do určité míry. Kdybyste měli článek o tom, že Británie příští týden dosáhne 40 °C (104 °F), každý by si ten článek přečetl.“

Ripley přiznává problém. „Myslím, že je na tom něco pravdy, ale nemyslím si, že je to celý příběh. Stále častěji se příběhy, které jsou nadějné, překvapivé, zajímavé a tyto příběhy stávají virálními. Příběhy, které nabízejí naději, svobodu jednání a důstojnosti, se zdají jako nejnovější zprávy. teď, protože se topíme v opaku.“