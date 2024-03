Vědci objevili v Číně pokročilé nástroje staré 1,1 milionu let

Nová studie z pánve Nihuan v Číně odhaluje, že hominini s pokročilými schopnostmi mletí ekvivalentními technologickým výhodám Módu 2 okupovali východní Asii před 1,1 miliony let (Ma), tedy o 0,3 milionu let dříve, než bylo datum spojené s prvoky. Ruční sekery byly nalezeny ve východní Asii. To naznačuje, že hominini typu 2 se rozptýlili do východní Asie mnohem dříve, než se dříve myslelo.

Studie provedená společným týmem vedeným profesorem PEI Shuwenem z Institutu paleontologie a paleoantropologie obratlovců (IVPP) Čínské akademie věd a profesorem Ignaciem de la Torre z Historického ústavu Španělské národní výzkumné rady (CSIC) byla publikoval v S lidmi 4. března, poskytující vhled do raného šíření homininů a adaptačních procesů v Eurasii.

Pokročilé techniky výroby nástrojů

Rekonstrukcí regeneračních souborů Cenjiawan z pánve Nihewan objevil výzkumný tým techniky strukturovaného vločkování zaměřené na produkci tenkých vloček přípravou jádra jak na úderné platformě, tak na odlupovacím povrchu. Jednotný provozní proces neprokázaly pouze doplňovací šarže: velká část produktu byla oddělena v každé fázi procesu, což poskytlo jasný důkaz jednotného základního nastavení.

Základní techniky vyvinuté byly charakterizovány systematickými metodami pro získávání předem určených vloček, které vyžadovaly podrobné plánování a hluboké pochopení mechanismů vloček, pocházejících z acheulianu a zejména před více než 1,0 milionem let.

Pokud jde o modifikované nástroje, technologická analýza předělaných výrobků oddělených od základní připravené technologie ukazuje na záměrné lámání tenkých plátků na polovinu. Jeden nebo více výsledných dílů bylo poté vybráno jako polotovary pro retuš s cílem vytvořit obrácené nástroje se dvěma těsně umístěnými stranami, čímž se výrazně změnil původní tvar polotovarů.

Kromě toho vzory retušovacích nástrojů, jako jsou hroty a vrtáky, které vykazovaly jednotnost tvaru nástroje, jsou také dobře zdokumentovány ve skupině Xingiawan, což naznačuje složité mentální šablony mezi výrobci nástrojů Xingiawan.

Složitost výroby nástrojů v raném pleistocénu

Zavedená základní technologie, standardizované předdefinované produkty a tvary nástrojů pro retušování v kombinaci s vysokou úrovní ruční přesnosti, segmentovanými sekvencemi zmenšování, dlouhými sekvencemi zmenšování a systematickým řízením surovin zdokumentovaných ve skupině Cenjiawan Group poskytují přesvědčivé důkazy o složitých technických schopnostech. . a hloubkové plánování chování mezi raně pleistocénními homininy ve východní Asii.

„Pokročilé technologické chování zdokumentované na místě Cenjiawan se podobá chování technologie Mode 2, spíše než technické jednoduchosti připisované Mode 1,“ řekl Dr. Ma Dong Dong, první autor studie, který výzkum prováděl během svého PhD. na IVPP a v současnosti působí jako postdoktorandský vědecký pracovník v Historickém ústavu CISC.

Technologie spodního paleolitu v Číně byla před pozdním pleistocénem dlouho považována za jednoduchou (jako oldowan/mód 1) a homogenní. Přesvědčivé důkazy ve skupině Xingyawan poskytují nový pohled na pochopení čínského mikrodluhového systému a mohou nás přimět přehodnotit současné vnímání technologické stagnace ve východní Asii.

Autoři tvrdí, že technologické rysy, nejen přítomnost nebo absence specifických typů nástrojů (jako jsou ruční sekery), by měly být základem pro studium raných a středních pleistocénních shromáždění ve východní Asii. To umožňuje integrovanější pochopení technologie módu 2 a také lidských kulturních a biologických spojení mezi východní Asií a dalšími oblastmi starověkého světa.

