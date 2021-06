‘Ratchet & Clank: Rift Apart’ posouvá PS5 do nových výšin

další Selhání spuštění v Cyberpunk 2077A Většinu nových her jsem oslovil s rostoucí frekvencí. Pokud to zní příliš dobře, než aby to byla pravda, pravděpodobně to tak je, že? Takže když jsme to viděli Ratchet & Clank: Rift Apart Poprvé byli moji strážci vzhůru. Znělo to, jako byste hráli film Pixar, ale i tak jsem těžko věřil konečnému zážitku.

Poté, co strávil několik týdnů s rozpor bez ohledu na toMohu potvrdit, že to opravdu odpovídá humbuku. Jedná se o vizuální podívanou, která překlenuje světelné roky nad rámec čehokoli, co jsme viděli na konzolách nebo dokonce ve většině počítačových her. Zatímco jsme viděli, že některé hry využívají sílu PS5, jako Spider-Man: Miles MoralesA duše démonů A zadníA rozpor bez ohledu na to Jsou technicky působivější, nemluvě o dostupnějších než tyto poslední dvě hry. Technologie, jako je sledování paprsku, posouvá do nových výšin, což umožňuje realistické odrazy a stíny. A využívá výhody rychlého SSD disku PS5, který vám umožní okamžitě se pohybovat mezi zcela odlišnými světy.

Jdu pryč, abych to řekl rozpor bez ohledu na to To samo o sobě dokazuje, proč potřebujeme nové výkonné konzoly. Jistě, Insomniac možná vydal zkrácenou verzi hry, která by vypadala o něco lépe než 2016 Otázky a rachot. Ale nedojde k žádnému sledování paprsku, výrazně pomalejší době načítání a malému šumu řízení. Mohla to být jen další platforma. na PS5, rozpor bez ohledu na to Zní to jako skutečný skok vpřed.

Tato hra postaví protagonisty seriálu, milého Lombaxe Ratcheta a jeho robotického Clanka, na teleportační misi, kde se setkají s jejich alternativními verzemi. Je tu Rivet, rebel z Lombacsu, a Kate, bývalý válečný robot s krizí identity. Společně se vydali zabránit tomu, aby zlý Doktor dobyl jiné vesmíry (a možná zničil strukturu reality v tomto procesu). Dlouholeté fanoušky této série potěší vidět mírně nepředvídatelné verze jejich oblíbených vedlejších postav, jako je hloupý Captain Quark, ale hra se nespoléhá na spoustu příběhů, což je skvělé pro nováčky.

Hry Insomniac / Sony

do hloubky, rozpor bez ohledu na to Still Ratchet & Clank: Zaměřuje se na poskytování zábavné střelby s řadou kreativních zbraní. (Já osobně jsem velkým fanouškem Topiary Sprinkleru, který zamrzne padouchy na místě s rostlinami a umožní vám je snadno vyhodit do povětří.) Ale co je opravdu speciální, je to, jak používá PS5 k vyleštění zážitku. Zvažte způsob, jakým se hra zabývá zvraty. V grafických režimech „Fidelity“ 4K / 30fps a 60fps / 60fps „Performance RT“ rozpor bez ohledu na to Používá odrazy paprsků, díky nimž se povrchy objevují blíže k životu. Například elegantní podlaha v nákupním centru může přesně odrážet nepřátele a psychedelické světelné efekty přímo nad ní.

Podle Mika Fitzgeralda, ředitele základní technologie Insomniac Games, studio brzy poznalo, že odrazy byly klíčovým odlišujícím prvkem od PlayStation 4: „Existuje spousta zakřivených skleněných povrchů, futuristické kovové nastavení a koncepty vesmírných lodí, kde [ray traced reflections] Přidávali toho hodně, a tak jsme se rozhodli říci: „Hej, využijme co nejvíce z této síly, konkrétně na zvraty.“

Rozdíl můžete okamžitě vidět v Rift Apart Režim „Performance“, který se vzdává sledování paprsků výměnou za vyšší rozlišení při rychlosti 60 snímků za sekundu. Jistě, díky němu bude hra vypadat plynuleji, ale bez realistických odrazů budou povrchy vypadat matně a neprůhledně. Je to, jako by byl ze světa vysáván samotný život.

Hry Insomniac / Sony

„Pro Ratchetta a Clanka je jednou z největších předností hry vizuál,“ řekl režisér hry Mike Daly. “Myslím, že jedním z důvodů, proč jsou její fotografie tak zvláštní, je to, že jsme začali s motorem.” [originally built for Spider-Man] Je navržen tak, aby poskytoval realistické obrázky a mnoho technik, aby byl rámeček věrohodný. Když to tedy zkombinujete se silným typem uměleckého stylu, který je velmi barevný a kreativnější, získáte tento … zábavný svět, ale má všechny tyto prvky, které umožňují vaší mysli přesvědčit se a učinit tento druh kreativní animace svět se stal více pohlcujícím než kdy jindy “.

Umělecký směr Ratchet & Clank měl vždy odlišný styl, ale v rozpor bez ohledu na to Tým Insomniac dokázal posunout vše na zcela novou úroveň. Fur Ratchet má nyní jednotlivé štětiny a pancíř, zbraně a nepřátelé hry mají obsedantní úroveň detailů. Vykreslování 4K vyžaduje koneckonců vysoce kvalitní podklady. Daly i Fitzgerald říkají, že dávají přednost grafickému režimu Fidelity této hry, aby mohli vidět výsledky své tvrdé práce s nejlepší přesností. Osobně však vždy upřednostním režimy 60 snímků za sekundu, díky nimž bude hra vypadat a působit efektivněji. Většinou jsem se držel výkonu RT, který mi poskytl rychlejší rychlost vykreslování s paprskovým sledováním.