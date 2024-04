Zelenskyj vrhá výzvu Westovi na „nemobilní“ systémy Patriot.

Kyjev zdvojnásobil své požadavky na v současnosti nepoužívané systémy protivzdušné obrany Patriot poté, co se NATO zavázalo zvýšit své dodávky na Ukrajinu, aby ochránila oblohu v zemi.

„Systémy protivzdušné obrany lze nazvat ‚patrioty‘ pouze tehdy, když pracují a zachraňují životy, místo aby stály někde ve skladovacích základnách,“ uvedl v neděli Volodymyr Zelenskyj v příspěvku na sociálních sítích. „Vlastenci teď musí být v rukou Ukrajinců.“

Intenzivní ruské letecké bombardování donutilo Ukrajinu zintenzivnit své stále zoufalejší hledání pozemní protivzdušné obrany. Moskva zahájila raketové útoky na životně důležitou infrastrukturu a obytné oblasti na Ukrajině.

Bombardéry Patriot severně od Atén na vojenské letecké základně Tatoi, 30. července 2004, v Tatoi, Řecko. „Patrioty lze nazvat systémy protivzdušné obrany pouze tehdy, když pracují a zachraňují životy, místo aby někde stáli…

Miloš Pecanski/Getty Images



Rakety Patriot vyrobené v USA, zlatý standard protivzdušné obrany, kterému se připisuje zachycování údajně nezastavitelných ruských hypersonických střel, jsou na vrcholu seznamu přání Kyjeva.

„Dejte nám ty zatracené patrioty,“ řekl koncem března kyjevský ministr zahraničí Dmytro Kuleba Politico. Krátce poté Zelenskyj řekl, že země potřebuje 25 systémů Patriot, každý s až osmi bateriemi, „k pokrytí celé Ukrajiny“. řekl Kuliba Washington Post Začátkem tohoto měsíce bylo jeho bezprostřední prioritou zabezpečení sedmi systémů.

Německý kancléř Olaf Scholz ve čtvrtek řekl, že Berlín poskytne Kyjevu třetí systém Patriot, a vyzval ostatní evropské vůdce, aby zvýšili dary na protivzdušnou obranu.

Pozornost se rychle obrátila k počtu systémů Patriot, které má Kyjev k dispozici, poté, co roky klesající výdaje na obranu v Evropě vyvolaly obavy o zařízení pozemní ochrany NATO.

Evropské armády mají asi 100 baterií Patriot, řekl Josep Borrell, nejvyšší diplomat Evropské unie. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg ale uvedl, že v Evropě je jich „výrazně“ méně než 100.

„Víme, že mnoho zemí sedí na velkých hromadách systémů Patriot a možná je nebudou chtít předat přímo,“ řekl ve středu nizozemský premiér Mark Rutte. „Můžeme to od nich koupit, můžeme to dodat na Ukrajinu a máme k dispozici prostředky. Je to kritické.“

Burrell ve čtvrtek řekl, že v kasárnách jsou k dispozici systémy Patriot, uložené „pro každý případ“.

Stoltenberg v pátek po zasedání Rady NATO-Ukrajina médiím řekl, že aliance posílí ukrajinský arzenál protivzdušné obrany.

„NATO identifikovalo stávající schopnosti v celé alianci a existují systémy, které mohou být zpřístupněny Ukrajině,“ řekl Stoltenberg.

Kuleba začátkem tohoto měsíce uvedl, že probíhají „aktivní jednání“ o dvou dalších systémech Patriot, aniž by upřesnil. Financial Times Bylo oznámeno, že Ukrajina vede rozhovory se Španělskem a Polskem o těchto systémech s odvoláním na anonymní úředníky.

Americká Sněmovna reprezentantů v sobotu schválila více než 60 miliard dolarů pomoci Ukrajině poté, co potenciálně zásadní pomoc pro Kyjev strádala v Kongresu měsíce a utápěla se v politických bojích. Zákonodárci také souhlasili s poskytnutím miliardové pomoci dalším spojencům USA. Senát nyní bude o balíčku hlasovat, než zamíří k prezidentovi Joe Bidenovi k podpisu.

Matthew Saville, ředitel vojenské vědy v britském Royal United Services Institute, řekl, že systémy protivzdušné a protiraketové obrany budou pravděpodobně prioritou tohoto balíčku poté, co Ukrajina vyčerpala většinu svých zdrojů proti nedávným ruským náletům.