Omicron může způsobit mírnější onemocnění. Laboratorní studie naznačuje proč.

Omikronová varianta SARS-CoV-2 může být méně účinná při infiltraci plic a šíření z buňky do buňky ve srovnání s jinými verzemi SARS-CoV-2. Koronavirus Časné studie lidských buněk v laboratorní misce naznačují.

To může pomoci vysvětlit, proč některá raná data ze zemí jako Jižní Afrika a Anglie naznačují, že kmen způsobuje méně závažná onemocnění. Ale i když omikron nemusí napadnout plíce buňky efektivně, nová studie, zveřejněná v úterý (21. prosince) v databázi preprint bioRxiv , ujistěte se, že se proměnná vyhýbá většině souborů Protilátky Vyrobeno plně očkovanými jedinci.

Podobně jako v jiných výzkumech tým prokázal „posilovací“ dávku Pfizeru Sérum Výrazně zvýšilo sílu neutralizačních protilátek pro očkované lidi, „ačkoli bychom stále očekávali pokles imunity v průběhu času,“ řekl hlavní autor Ravindra Gupta, profesor klinické mikrobiologie na Cambridge Institute of Therapeutic Immunology and Infectious Diseases. Řekl to v prohlášení .

Výzkum dosud nebyl přezkoumán ani publikován ve vědeckém časopise, ale výsledky naznačují, že „omikronové mutace jsou přítomny virus Dvousečný meč: Zlepšil se ve vyhýbání se imunitní systém , ale možná ztratila část své schopnosti způsobovat vážná onemocnění,“ řekl Gupta. Vědci však stále potřebují potvrdit, že tyto výsledky z experimentů na laboratorních miskách odpovídají tomu, co se děje u lidských pacientů, a že omikronové mutace skutečně ovlivňují závažnost infekce. ;

Údaje z Jižní Afriky, Anglie a dalších zemí naznačují, že omikronová infekce může být v průměru méně závažná, ale základní úrovně imunity vůči přirozené infekci a imunizaci znesnadňují interpretaci těchto zjištění. Informovalo o tom NPR .

Omicron obsahuje více než 30 mutací v geny Tento kód pro svůj špičatý protein, část viru, která se váže na buňky, aby stimulovala infekci, Live Science dříve informovala . 10 z nich kóduje části ‚receptor-binding domain‘ (RBD), neboli specifickou část ostnatého proteinu, který se přilepí na buňky.

Aby vědci prozkoumali, jak tyto náhlé mutace mohou změnit interakci viru s buňkami, vytvořili syntetické viry, nazývané pseudoviry, které nesou omikronový spike protein. Pro srovnání vytvořili také pseudoviry s proteinem delta spike a některé s proteinem Wuhan-1, neboli původní virus SARS-CoV-2.

Tým chtěl pochopit, jak tři omikronově specifické mutace v takzvaném polybase cleavage site (PBCS) ovlivňují schopnost viru vstupovat do buněk. Poté, co spike protein zablokuje buňku, PBCS se štěpí nebo se dělí, aby umožnil genetickému materiálu z viru vstoupit do hostitelské buňky; Alfa a delta varianty nesou mutace PBCS, které jim pomáhají snadněji vstupovat do buněk, podle předchozí studie vědců zveřejněné 8. června v časopise. hlášení buněk .

Omicron nese podobné mutace ve svých genech PBCS, takže tým spekuloval, že by mohl vklouznout do buněk stejně snadno jako alfa a delta. Testovali tuto teorii pomocí svých pseudovirů k infikování lidských plicních buněk v laboratorních miskách, stejně jako plicních organel – trojrozměrných shluků buněk vytvořených tak, aby napodobovaly rysy plic plné velikosti. Zjistili, že navzdory znepokojivým mutacím PBCS, omikron vstupoval do plicních buněk a organoidů méně efektivně než delta a místo toho se více podobal Wuhan-1.

Delta také překonala Omicron ve druhém experimentu. Pseudomonas deltaviry po vstupu do buňky způsobují buněčnou fúzi, jev, který slepuje sousední buňky k sobě a umožňuje viru se mezi nimi rychle šířit. Ve své zprávě vědci poznamenávají, že rozsáhlá fúze buněk v plicích je často pozorována v kontextu akutního COVID-19. Ve svých experimentech však Omicron inicioval buněčnou fúzi s menší účinností než delta a zdálo se, že to brání schopnosti viru replikovat se v plicních buňkách.

(A samostatné studium Bylo zjištěno, že omikron se replikuje účinněji než delta v buňkách horních cest dýchacích, ale ještě méně účinně než rodičovský kmen SARS-CoV-2 v plicních buňkách.

„Očekáváme, že čím účinnější je virus při infikování našich buněk, tím závažnější bude onemocnění,“ uvedl Gupta v prohlášení. „Skutečnost, že omicron není tak dobrý při vstupu do plicních buněk a že způsobuje méně slučovaných buněk s nižší úrovní infekce in vitro naznačuje, že tato nová varianta může způsobit méně závažné onemocnění související s plicemi.“

Budoucí studie budou muset potvrdit, že se tyto experimenty in vitro promítají do Lidské tělo . Mezitím týmové testy protilátek potvrzují, že aby se maximalizovala ochrana proti variantě, Gupta řekl, že lidé by měli dostávat posilovací dávky co nejrychleji.

„Jednotlivci, kteří dostali pouze dvě dávky vakcíny – nebo hůře, vůbec žádnou – jsou stále vystaveni riziku nákazy COVID-19 a někteří vážně onemocní,“ řekl. „Naprostý počet nových případů, které vidíme každý den, posiluje potřebu, aby každý dostal své boostery co nejrychleji.“

