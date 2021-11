Vysoká inflace podporuje záporné reálné úrokové sazby předních ekonomik

Růst inflace ponechává přední světové ekonomiky nejnižší reálné úrokové sazby za několik desetiletí, protože centrální banky odkládají jakékoli náhlé zpřísnění ultrauvolněné měnové politiky používané k překonání koronavirové krize s argumentem, že nedávné zvýšení sazeb je dočasné. .

Reálné úrokové sazby, které odečítají inflaci od základních sazeb centrální banky, odrážejí skutečné náklady na půjčování a reálnou návratnost úspor. Kombinace zrychlující se inflace v USA, eurozóně a Spojeném království a rozhodnutí jejich centrálních bank být trpělivé, pokud jde o zvyšování úrokových sazeb, ve skutečnosti zvyšuje měnové stimuly, i když se tyto země blíží obnově ztraceného výstupu. krize.

Reálné úrokové sazby „zůstanou na historicky nízkých úrovních v příštích několika letech,“ řekla Elena Duggar, výkonná ředitelka ratingové agentury Moody’s.

Ve Spojených státech, kde se nominální úrokové sazby blíží nule, se reálné sazby pohybují kolem -5,3 procenta. Podle analýzy Financial Times jsou na úrovni -3 procenta ve Spojeném království a -4,6 procenta v Německu.

Vzhledem k tomu zůstávají úrokové sazby velmi motivující Více studií Poukazuje na to, že neutrální reálná úroková sazba – která neodrazuje ani neodrazuje dlužníky a investory – klesla ve vyspělých ekonomikách dnes přibližně na nulu, z přibližně 4 procent v 80. letech.

Naposledy byly reálné sazby tak záporné jako dnes v 70. letech, kdy rostoucí ceny energií zvyšovaly inflaci, Studie ukazují. Reálné úrokové sazby také Klesl V důsledku finanční krize v roce 2008.

Záporné sazby „udržují podmínky financování měkké a měly by podporovat růst úvěrů, protože činí náklady dluhu udržitelnými,“ řekla Anna Boatta, vedoucí globálního ekonomického výzkumu společnosti Euler-Hermes.

To by mohlo pomoci vládám financovat obrovské dluhy, které na sebe vzaly během pandemie. Protože však záporné sazby jsou katalyzátory z hlediska měnové politiky, Buatta varoval, že by mohly způsobit, že již tak bohaté finanční trhy budou „výrazně neudržitelné, což vyvolává obavy z rizik finanční stability“.

Největší výjimkou je Čína, kde jsou reálné sazby i přes pomalejší růst již kladné. Česká republika a Polsko se minulý týden připojily k zemím jako Rusko, Mexiko a Brazílie v agresivním zvyšování úrokových sazeb. Rostoucí inflace však znamená, že reálné sazby zůstaly záporné. Vzhledem k tomu, že se očekává pokles inflace v příštím roce, se reálné sazby změní na kladné – v Brazílii vzrostou až na 3,3 procenta a v Rusku na 3 procenta – což odráží vnímanou rizikovou prémii tradičně spojenou s investováním na rozvíjejících se trzích.

Ve vyspělých ekonomikách centrální banky pomalu odstraňují obrovské stimuly zavedené během pandemie, ačkoli ekonomové nedávno revidovali své inflační prognózy na pozadí problémů dodavatelského řetězce a rostoucích cen energií.

Minulý týden šéf americké centrální banky Jay Powell řekl, že je příliš brzy na zvyšování úrokových sazeb. Federální rezervní systém, který začal snižovat svůj program nákupu dluhopisů, uvedl, že inflace v USA – která dosáhla 13letého maxima 5,4 procenta – je způsobena faktory, u nichž se „očekává, že budou dočasné“.

Christine Lagarde, rovněž prezidentka Evropské centrální banky Zaplaťte za ústup Uprostřed očekávání vyšších úrokových sazeb v příštím roce, přestože inflace v říjnu vzrostla na 13leté maximum 4,1 procenta. Řekla, že Evropská centrální banka, která rovněž zpomalila svůj pandemický program nákupu dluhopisů, očekává v příštím roce pokles inflace.

Stejně tak Bank of England minulý týden stáhla okamžité zvýšení nominálních sazeb z historických minim 0,1 procenta, přestože očekávala, že inflace dosáhne počátkem příštího roku 5 procent, než se vrátí zpět.

I když se inflace sníží, očekává se, že reálné sazby zůstanou záporné. Při použití dohodnutých inflačních prognóz pro rok 2022 se očekává, že reálné sazby budou kolem -3,3 procenta ve Spojených státech, -2,7 procenta v Německu a -3,2 procenta ve Spojeném království.

Dokonce i pro centrální banky Kanady a Austrálie, které naznačily, že mohou brzy zvýšit úrokové sazby, inflace nad 3 procenta v kombinaci s úrovní blízkou nule znamená, že mají také záporné reálné sazby.

„Skutečné sazby budou mnohem nižší než většina odhadů nestrannosti [rates] „V dohledné budoucnosti,“ řekl Neil Schering, hlavní ekonom Capital Economics.