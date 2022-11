Čokoláda připravena ke vzletu | Philstar.com

Tchoukball Association of the Philippines (TAP) nyní dělá vše pro to, aby zajistila zdroje pro vyslání filipínského mužského týmu na quadriennial World Tchoukball Championships (WTC) v Praze, Česká republika příští rok. Na poslední chvíli poslal TAP osmičlenný tým lehké váhy (sedm startujících a pouze jeden náhradník) na mistrovství Asie a Tichomoří v Tchoukball Championship (APTC) letos v červnu. Statečný tým skončil na třetím místě a kvalifikoval se do Prahy. Cílem ve World Trade Center je rozlousknout první tři, složené z mistrů světa z Tchaj-wanu, rostoucí mocnosti Itálie a trvalého maření Singapuru v jihovýchodní Asii.

„Je to pro nás úžasná příležitost přinést zemi čest,“ řekl prezident TAP Raymund Jamelo. „Dá-li Bůh, uděláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že muži budou mít nejlepší možnou šanci v nejlepších zemích.“

Největší výzvou je nyní získat finance na cestu. Je to shodou okolností poprvé, kdy se mistrovství světa konalo mimo Asii. Bohužel to ovlivňuje náklady na vyslání týmové sportovní delegace do Evropy. Zatímco zpáteční letenka se pohybuje od více než 53 000 pesos (Manila-Hong Kong-Paříž-Praha a zpět) až po více než 82 000 pesos (Manila-Praha-Manila) na osobu, každá má své vlastní výzvy. Ztráta spojení může znamenat změnu rezervace se zpožděním a dodatečnými náklady. Další možnosti, jako je let s Lufthansou a přistání ve Frankfurtu, přidají nepohodlnou přepravu mezi terminály při přestupu na aerolinku nebo z letiště na vlakové nádraží. Doba cesty se pohybuje od přibližně 17 hodin letu až po let delší než 32 hodin. Jen ty nejdražší lety by stály celkem přes 1 milion korun.

V ideálním případě by země měla postavit celý tým 12 hráčů a alespoň tři funkcionáře. Každá zúčastněná země si musí přivézt dva licencované mezinárodní rozhodčí, které zaplatí při registraci. Reprezentační trenér mužů John Gamelo je také kvalifikovaným rozhodčím, ale bylo by těžké po něm chtít, aby hrál, trénoval a řídil tři hodiny navíc každý den. Valná hromada sportu se navíc bude konat den před soutěží, proto je potřeba přivést funkcionáře TAP. Nejlepším řešením pro snížení nákladů je snížit počet hráčů z celého týmu z 12 na 11 nebo méně. Úspory budou značné.

TAP je čtyři roky členem Filipínského olympijského výboru. Vrcholní představitelé federace se sídlem v Bacolod tam minulý týden uspořádali úvodní setkání s předsedkyní filipínské sportovní komise Noli Ayalovou. Čekají na oficiální pozvání od pořadatelů WTC, aby mohli požádat o podporu PSC. TAP věří, že současná soupiska hráčů má velkou šanci zabodovat nad giganty tohoto sportu.