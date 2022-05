Neviditelné stěny ve vesmíru mohou vysvětlit problém, který vědce zmátl

Jednou z největších výzev pro naše tradiční chápání vesmíru je takzvaný „problém se satelitním diskem“. V podstatě jsou vědci zmateni tím, že menší galaxie obíhají kolem větších galaxií v tenkých plochých rovinách spíše než na chaotických drahách, které by se očekávaly podle modelu lambda studené temné hmoty (ΛCDM) – „velmi úspěšného modelu“, který určuje, jak pozorujeme vesmír. .

Aby se tento problém vyhnul, vědci nyní předpokládají, že částice zvané „symetrie“ vytvářejí ve vesmíru neviditelné stěny, které astronomové označují jako „stěny pole“. To zase vytváří to, co astronomové Aneesh Naik a Clare Burrage z University of Nottingham popisují jako potenciální „pátou sílu“ ve fyzice.

Vědci si myslí, že mohou mít vysvětlení, proč menší galaxie obíhají kolem větších galaxií na plochých objektech. Obrazový kredit: Knihovna fotografií a videí NASA

v Nový článek najdete zdejak bylo zmíněno BGR, dvojice uvedla, že byli schopni demonstrovat efekt pomocí „jednoduché simulace herního modelu, který zahrnuje bodové satelity a stěnu nekonečného pole.“ Nová teorie je pozoruhodná, protože vysvětluje problém s diskem satelitu, aniž by eliminovala temnou hmotu.

Temná hmota je nesvítící hmota, která tvoří asi 85 procent hmoty ve vesmíru. Může mít mnoho podob, od slabě interagujících částic až po náhodně se pohybující vysokoenergetické částice vytvořené po velkém třesku.

Temné hmotě vědci stále dobře nerozumí. Nedávno byli vědci zmateni difuzní galaxií, která vypadala, že postrádá temnou hmotu. Stejně jako většina zbytku vesmíru zůstává jeho skutečná povaha záhadou.

Mezitím budou vědci pokračovat ve zkoumání potenciálu „symetrie“ pomocí podrobnějších simulací. Pro více vědeckých novinek se podívejte, jak NASA plánuje použít Unreal Engine 5 k přípravě astronautů na Mars, a také jak nově objevené fosilie odhalují, jak se starověcí psi lišili od našich věrných společníků.

Poděkování za blogování: Knihovna fotografií a videí NASA

