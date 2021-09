Berlín říká, že Čína odmítá vstup německé válečné lodi do přístavu

BERLÍN (Reuters) – Čína zabránila vstupu německé válečné lodi do domácího přístavu, uvedl ve středu mluvčí německého ministerstva zahraničí.

Mluvčí na tiskové konferenci uvedl, že dotyčnou lodí je fregata “Bayern”, ale čínský přístav neupřesnil. Loď https://www.reuters.com/world/china/german-warship-heads-south-china-sea-amid-tension-with-beijing-2021-08-02 z Německa minulý měsíc na šestiměsíční misi do Jihočínského moře.

„Čína se rozhodla, že nechce navštívit přístav, a vzali jsme to na vědomí,“ uvedla mluvčí.

Čínské ministerstvo obrany a zahraničí ve středu večer v Pekingu nereagovalo na žádost o komentář.

Čína si nárokuje rozsáhlé oblasti Jihočínského moře a zřídila vojenské základny na umělých ostrovech ve vodách, které obsahují bohatý plyn a rybářská pole, ale některé západní země nesouhlasí s územními nároky.

Berlín dal jasně najevo, že posláním Bayernu Mnichov je zdůraznit skutečnost, že Německo nepřijímá čínská tvrzení, ačkoli představitelé uvedli, že německé námořnictvo se bude držet společných obchodních cest.

