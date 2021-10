Aljaška hlásila 6 úmrtí a v pátek 877 případů, kdy hospitalizace COVID-19 zůstaly blízko rekordní úrovně

Aljaška v pátek hlásila šest úmrtí a 877 nových případů COVID-19 případy Jak hospitalizace spojené s virem létaly v rekordní oblasti.

Poslední číslo je součástí toho, co zdravotníci popsali tento týden jako potenciální stabilizační bod v nových případech, ačkoli úředníci tvrdí, že neexistuje dostatek důkazů, které by naznačovaly, že případy začínají klesat, a že současná čísla jsou stále velmi vysoká.

Aljašská míra případů na 100 000 případů za poslední týden zůstává nejvyšší v zemi, podle Data CDC.

Nově hlášená úmrtí zahrnovala pět obyvatel, včetně muže Anchorage v jeho 50 letech, muže z Anchorage v 70 letech, muže z Anchorage ve věku 80 let nebo staršího a ženy z oblasti sčítání obyvatel Bethel ve věku 80 let a starších a ženy Fairbanksové uvnitř. sedmdesátá léta. Stát také hlásil další úmrtí nerezidenta ženy ve věku 50 let diagnostikované ve Wasille.

Fairbanks Memorial Hospital samostatně informovala o dvou úmrtí na COVID-19, které zahrnovaly i pacienty. Nebylo okamžitě jasné, zda se tato úmrtí odráží v údajích státu.

Celkem 673 Úmrtí obyvatel spojených s virem a 25 Od ledna 2020 jsou na Aljašce hlášena úmrtí nerezidentů.

V pátek bylo s virem hospitalizováno 225 lidí v okolí Aljašky – níže Ve čtvrtek byl stanoven nový rekord 235. Před tímto týdnem byl předchozí rekord v nemocnici 223 25. září.

Úředníci tvrdí, že hospitalizace kvůli COVID-19 pravděpodobně zůstanou na vysokých úrovních ve většině částí státu alespoň několik příštích týdnů. Hospitalizace je pozdní indikací, což znamená, že pokles případů bude trvat několik týdnů, než se v nemocnicích zvrátí.

„Jen doufám, že si všichni uvědomíme, že z toho ještě nejsme,“ řekl v pátek Jared Kosen, prezident a generální ředitel Alaska State Hospital and Association of Nursing Home Association.

V Mat-Su onemocněla COVID-19 téměř polovina pacientů v nemocnici a zůstává k dispozici nulové lůžko intenzivní péče, Údaje o zemi ukázat. Ve Fairbanks North Star Borough má třetina všech nemocničních pacientů onemocnění COVID-19 a tři lůžka na JIP zůstávají otevřená.

Kosin řekl, že po měsících dlouhodobého stresu na státní zdravotnický systém je snadné tyto druhy čísel znecitlivět.

Ale „spravovat patro nemocnice s takovou úrovní přijetí, že by v takovém rozsahu jinak neexistovalo, je bezprecedentní,“ řekl. „Dokud nebudeme moci tato přijetí odebrat a skutečně přestat vidět udržitelné objemy na těchto úrovních, náš nemocniční systém je v mnoha ohledech ohrožen.“

Standardy krizové péče působí ve 20 zdravotnických zařízeních po celém státě a Kosin uvedl, že výzvy stále přetrvávají kolem jednotek plné intenzivní péče, omezených zdrojů a občasné racionalizace péče. Kosen řekl, že dávka externě zajišťovaných zdravotnických pracovníků se smlouvou se státem pomohla, ale krizi uvnitř nemocnic nevyřešila.

„Všichni jsou nyní pod tlakem,“ řekl.

Necelých 65% Aljašanů ve věku 12 let nebo starších dostalo alespoň jednu dávku vakcíny COVID-19.

Za poslední týden bylo 9,89% všech testů na COVID-19 pozitivních.