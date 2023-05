Otevřený beta test Street Fighter 6 oznámen na příští týden

S nedávným příchodem Street Fighter 6 Demo mnoho hráčů přemýšlelo, zda je před vydáním více času na vyzkoušení hry online, ale na to už máme odpověď.











Capcom právě oznámil Open Beta Test pro SF6, který vyrazí do ulic za něco málo přes týden.



















Stejně jako předchozí uzavřené beta verze bude první otevřená beta verze SF6 k dispozici na PlayStation 5 a Xbox Series X | S a PC přes Steam, ale neexistuje žádná verze pro PlayStation 4, zdá se, že bychom dostali demo.





Otevřená beta verze by měla začít příští pátek 19. května o půlnoci PDT / 3:00 EST a poběží do 21. května ve stejnou dobu.





Ti, kteří vyzkoušeli předchozí beta verze, by zde měli najít obsahově v podstatě identický zážitek jako předpokládaný poslední test SF6 před vydáním.





To bohužel znamená, že stále existuje pouze stejných osm hratelných postav jako dříve, přičemž dostupný seznam tvoří Ryu, Chun-Li, Ken, Guile, Juri, Luke, Jamie a Kimberly.





Nová otevřená beta také zahrnuje tvorbu postav pro Battle Hub, hodnocené zápasy, příležitostné zápasy, otevřené turnaje, zápasy v bojových centrech, tréninkový režim, obchod se zbožím v centru, extrémní bitvy, herní centrum, denní výzvy a stánek s DJ.





Hráči konzole by neměli potřebovat online předplatné, jako je PlayStation Plus, aby mohli hrát beta verzi SF6 online, ale nezdá se, že by bylo potvrzeno, zda se bude hrát prostřednictvím stejného herního klienta jako dříve, nebo zda si hráči budou muset stáhnout nový jeden.





Nezdá se, že by zde byla zmíněna nějaká rovnováha nebo systémové změny Oficiální otevřená beta stránka V porovnání s tím, jak to bylo ve druhé uzavřené betě.





Hráči si mohou předem stáhnout klienta Open Beta od 16. května o půlnoci PDT a hráči budou potřebovat Capcom ID, aby se mohli zúčastnit.









Níže se můžete podívat na oznámení otevřené beta verze Street Fighter 6.





všichni se ptáte! Zahrajte si Open Beta for # Streetfighter 6 19. až 21. května. Zažijte obsah z uzavřeného beta testu #2, včetně 8 postav a různých způsobů hraní online! 🌐 https://t.co/cUsf8PXM5j pic.twitter.com/HhlqCDCCA4 – Pouliční rváč 8. května 2023