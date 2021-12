Švédský velitel: USA by měly přidat vojáky do Evropy, pokud rusko-ukrajinská krize eskaluje

Spojené státy a jejich evropští spojenci Putina varovali, že Rusko bude čelit přísným sankcím a dalším trestům, pokud se pokusí o další invazi, a že neustoupí ze své vojenské podpory Ukrajině.

Prezident Joe Biden však naznačil, že nepošle americké vojáky bojovat přímo v probíhající válce.

Biden, jehož země není členem NATO, ale úzce spolupracuje s vojenskou aliancí, řekl, že Amerika by měla poslat do Evropy vojenské posily, pokud se rusko-ukrajinská krize ukáže být horší.

Neupřesnil, co tím myslel, ale odpověděl kladně na otázku, zda by chtěl ve svém sousedství vidět více amerických vojáků, pokud Rusko znovu podnikne krok k invazi na Ukrajinu.

„Pokud je situace – neřekl bych slovo „žádost“, protože to je špatné slovo – ale pokud se situace zhorší, myslím, že by bylo dobré mít větší stopu,“ řekl Biden.

Na otázku, kam by měli vojáci jít, Al-Suwaidi odpověděl: „Možná, kde jsou dnes. Protože máte základny v Evropě. Není to tak, že byste tam nebyli. Je to spíše jako … konsolidujte to, co máte… více lidí , více schopností.“

Švédsko nemá žádné americké vojenské základny.

Polsko už dlouho touží po přidání dalších amerických vojáků k 5500, které již hostí na základě dohody uzavřené během Trumpovy administrativy. Lotyšsko také požadovalo větší americkou přítomnost, buď na rotačním základě, nebo na trvalém základě, a navrhlo, že by zaplatilo část nákladů na jeho zřízení tam.

Biden odmítl specifikovat, kolik dalších vojáků by Spojené státy měly poslat. Odmítl také uvést podrobnosti o svých schůzkách s americkými představiteli a o tom, co se obě strany zavázaly té druhé.

V reakci na žádost o komentář mluvčí Pentagonu uvedl: „Švédské ministerstvo obrany a švédské ministerstvo obrany se těší dlouhodobé spolupráci, jak je popsáno v našem bilaterálním prohlášení o záměru z roku 2016. Těší nás také silná třístranná spolupráce se Švédskem a Finskem, oba jsou severoatlantickými partnery s rozšířenými příležitostmi.“

Švédský vojenský velitel zdůraznil, že evropské země by měly zintenzivnit svou koordinaci a akce v případě ruského postupu proti Ukrajině. Na otázku, zda Švédsko vstoupí do NATO, ale naznačil, že to současná vláda s jeho zemí nemá v plánu.

„Pokud ukážeme, že nám záleží na tom, co musíme udělat, šanci získat podporu [the] Myslím, že Spojené státy ve větší míře a větší stopa v Evropě… příležitost by byla mnohem lepší.“

„Neberu to jako samozřejmost,“ dodal. „Ale podpora ze strany vaší země, vztah, je také jednou z nejdůležitějších součástí evropské bezpečnosti.“

Biden vyjádřil důvěru v pokračující sdílení zpravodajských informací mezi Spojenými státy a jeho zemí. Řekl také, že věří, že Spojené státy jsou schopny udržet silné vztahy s Evropou, i když investují více zdrojů do jednání se stále asertivnější Čínou.

„Není to naše/ani naše,“ řekl. „A neočekávám, že by se Spojené státy jen tak stáhly z Evropy kvůli Číně, ale v této části světa musíte také zjevně udělat více. Myslím, že můžete udělat obojí.“

Poznamenal také, že Čína a Rusko zřejmě prohlubují své vojenské vztahy. „Viděli jsme jich mnohem víc než předtím a je velmi dobrá otázka, jak daleko se dostali,“ řekl.

Paul McCleary přispěl k této zprávě.