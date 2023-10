Super Mario Bros. Wonder’s Goombas vlastně kousne, přesně tak, jak to Miyamoto vždy chtěl

V minulosti vás možná napadlo: Počkejte, proč Mario utrpí poškození, když v původní hře narazí do Goomby? Super Mario Bros.? ukáže se, Mario Stvořitel Shigeru Miyamoto měl odpověď: nepřátelé vás kousali. Nikdy jsme to neviděli. No, to se v brzké verzi mění Super Mario Bros Wonder.

Skuteční Italové nám říkají, co si myslí o Super Mario

v Nejnovější díl pokračující webové série NintendaZeptejte se vývojáře, lidí v pozadí diví se Odpověděl na několik širokých otázek o nadcházející exkluzivitě Switch. Odhalili, že ne opravdu Byl zasažen Podle filmuže byl vyvinut jinak než v minulosti Mario Hry a podivná práce při vytváření 3D modelů vypadají dobře v přesném 2D bočním scrolleru. Je to opravdu zajímavá věc! Ale možná moje oblíbená část prvních dvou dílů této dlouhotrvající série „Ask the Developer“ je příběh o tom, proč Goombas kousne Maria a další postavy, když se přiblíží.

podle diví seUmělecký ředitel Masanobu Sato jednou slyšel někoho vysvětlovat, že když byl Miyamoto dotázán, proč Mario utrpěl poškození poté, co se v původní hře srazil s Goombou, odpověděl: „To proto, že ho Goombas kousl„.

Jak však podotkl diví seRežisér Shiro Mouri, i když se to děje, kvůli „hardwarovým omezením“ v té době hra nemohla tyto detaily zobrazit. Super Mario Bros Wonder Producent Takashi Tezuka, který na tom pracoval Mario Hry po téměř čtyři desetiletí také vysvětlily, že to je důvod, proč se Koopa Troopas obrátili tváří v tvář Mariovi, když na ně narazili v klasické hře NES.

„Snažili jsme se sdělit, že hráče kousli tím, že ho přiměli, aby se otočil,“ řekl Tezuka.

„Ale teď jsme schopni ty výrazy ukázat,“ řekl Sato.

Vývojáři říkají, že v diví seve chvíli, kdy Goomba způsobí zranění Mariovi, přehraje se malá animace zobrazující ikonického nepřítele kousajícího instalatéra (nebo jinou postavu používanou hráčem).

„Ano, a když tě kousnou, udělají to s úsměvem na tváři!“ dodal Sato.

Vřele doporučuji k přečtení Celý rozhovor Protože odhaluje více zákulisních informací o tom, jak byla hra vyvíjena a odkud pocházejí všechny její podivné nápady.

Super Mario Bros Wonder Na Nintendo Switch dorazí 20. října Kopie sice unikly do volné přírody, takže pozor na spoilery.

