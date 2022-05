Vlna veder v Indii a Pákistánu „testuje hranice lidského přežití“

Průměrná maximální teplota pro severozápadní a střední Indii v dubnu byla Nejvyšší úroveň od začátku záznamů Před 122 lety dosáhly podle indického meteorologického oddělení (IMD) 35,9 a 37,78 stupňů Celsia (96,62 a 100 stupňů Fahrenheita).

Minulý měsíc bylo v Dillí sedm po sobě jdoucích dní nad 40 Celsia (104 Fahrenheit), tedy o tři stupně nad průměrnou dubnovou teplotou, podle meteorologů CNN. V některých státech kvůli vedru zavřely školy, poškodily úrodu a napnuly ​​dodávky energie, protože úředníci varovali obyvatele, aby zůstali uvnitř a udržovali vodu vlhkou.

Vlna veder byla cítit také v indickém sousedství Pákistánu, přičemž města Jacobabad a Sibi v jihovýchodní provincii Sindh zaznamenala v pátek nejvyšší teploty 47 stupňů Celsia (116,6 Fahrenheita), podle údajů sdílených se CNN pákistánským meteorologickým oddělením (PMD). ). . Podle PMD to byla nejvyšší zaznamenaná teplota ze všech měst na severní polokouli toho dne.

„Je to poprvé za desítky let, co Pákistán zažil to, co mnozí nazývají ‚méně jara‘,“ uvedla pákistánská ministryně pro změnu klimatu Sherry Rehmanová v prohlášení.

Podle Mezinárodního institutu pro lidský rozvoj by teploty v Indii měly tento týden klesnout, ale podle odborníků klimatická krize způsobí častější a déletrvající vlny veder, které postihnou více než miliardu lidí v obou zemích. Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) patří Indie mezi země, které budou dopady klimatické krize nejvíce postiženy. „Tato vlna veder je rozhodně bezprecedentní,“ řekl Dr. Chandni Singh, hlavní autor Mezivládního panelu pro změnu klimatu a vedoucí výzkumný pracovník v Indian Institute of Human Settlements. „Viděli jsme změnu v jeho intenzitě, době jeho příchodu a jeho trvání. To je to, co klimatičtí experti předpověděli a bude to mít dominové účinky na zdraví.“ Ztráta úrody Indie často zažívá vlny veder během letních měsíců května a června, ale teploty začínají letos stoupat v březnu a dubnu. READ Ve věku 88 let zemřel bývalý íránský prezident Abolhassan Bani Sadr V severním státě Paňdžáb, známém jako „chlebník Indie“, to způsobuje tepelný stres nejen milionům zemědělských pracovníků, ale i pšeničným polím, na kterých jsou závislí, aby uživili své rodiny a prodávali ji po celé zemi. Průměrné zvýšení až o 7 stupňů Celsia (12,6 stupňů Fahrenheita) v dubnu snížilo výnosy pšenice, řekl Jurvinder Singh, ředitel zemědělství v Paňdžábu. „Kvůli vlně veder jsme ztratili více než 5 quintalů (500 kilogramů) na hektar naší dubnové úrody,“ řekl Singh v pondělí CNN. Chandni Singh z Mezivládního panelu pro změnu klimatu, který nesouvisí s Jurvinderem Singhem, uvedl, že zemědělští dělníci častěji trpí úmorným horkem. „Lidé, kteří pracují venku – zemědělci, stavební dělníci, manuální práce – budou trpět více. Mají méně možností chlazení a nemohou se dostat pryč z horka,“ řekla. Uzavření škol a výpadky elektřiny V některých částech Indie vedla poptávka po elektřině k nedostatku uhlí a miliony lidí zůstaly bez elektřiny až devět hodin denně. Minulý týden zásoby uhlí ve třech z pěti elektráren, na které se Dillí spoléhá při dodávkách energie, dosáhly extrémně nízké úrovně a podle ministerstva energetiky v Dillí klesly pod 25 %. Indie do konce května zrušila více než 650 osobních vlaků, aby uvolnila koleje pro další nákladní vlaky, protože země závodí v doplnění zásob uhlí v elektrárnách, řekl CNN vysoký úředník indického ministerstva železnic. Indické železnice jsou hlavním dodavatelem uhlí do elektráren po celé zemi. Některé indické státy, včetně Západního Bengálska a Uríši, oznámily uzavření škol, aby se vypořádaly s rostoucími teplotami. „Děti, které musely chodit do školy, hodně z nich trpí krvácením z nosu, nemohou vystát tuto vlnu veder,“ řekla minulý týden novinářům hlavní ministryně Západního Bengálska Mamata Banerjeeová. V posledních letech federální i státní vlády zavedly řadu opatření ke zmírnění účinků vln veder, včetně uzavření škol a vydání zdravotních pokynů pro veřejnost. READ Nepříznivé počasí zabije 21 maratonských běžců v Číně Podle Chandniho Singha je ale potřeba udělat více, abychom se v budoucnu připravili na vlny veder. „Nemáme akční plán na snížení napětí a v plánování jsou mezery,“ řekl Singh. „Můžeš se přizpůsobit jen tolika. Tato vlna veder testuje hranice lidského přežití.“ Oprava: Tento příběh byl aktualizován, aby opravil převod ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita.