Recenze Philips Hue Tap Dial Switch: Hladký způsob ovládání chytrých světel

49,99 $ Philips Hue Tap Dial spínač je chytré osvětlení Ovládání superuživatele Hue. Je to dosud nejvýkonnější a nejinovativnější příslušenství Hue se čtyřmi tlačítky a fyzickým stmívačem. Po vybalení jsou tlačítka a číselník připevněny k oblasti nebo místnosti, takže to vypadá jako tyran Inteligentní stmívač Hue. Ale proč se omezovat na jednu místnost, když to může ovládat světla Hue v celém vašem domě?

Tap Dial je chytrý bezdrátový vypínač napájený baterií, který dokáže zapínat a vypínat světla Philips Hue, zapínat a vypínat a nastavovat světelné scény. S magnetickou základnou jej lze připevnit k přiložené nástěnné desce jako běžný nástěnný vypínač nebo umístit na jakýkoli kovový nebo rovný povrch a použít jako dálkové ovládání.

Tap Dial svítí jako vícezónová konzole pro lidi s velkým množstvím světel Hue

Je součástí systému chytrého osvětlení Hue, který spolupracuje s Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home a Samsung SmartThings. Signify (vlastníci Hue) také potvrzeni pro hrana Že bude adaptér upgradován, aby s ním fungoval Důležitý je nový standard chytré domácnosti. To znamená, že jednoho dne možná bude schopen ovládat mnohem víc než jen světla Hue.

dobré věci Vynikající fyzické ovládání stmívače

VÝKONNÉ MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ

Čistý a moderní design

Jak nástěnný vypínač, tak přenosný dálkový ovladač

kompatibilní s materiálem špatné věci drahý

Poptávka má hranice

Je těžké si zapamatovat všechny možnosti ovládání

Jak hodnotíme a hodnotíme produkty?

Tap Dial je objemný, váží jen něco málo přes jednu a půl unce (o unci těžší než dálkový ovladač Apple TV). Ale tato váha je v její prospěch. Disk můžete otočit, když sedí na stole, a neklouže. Samotný ciferník má dobrý pocit při otáčení a má příjemnou hmatovou zpětnou vazbu. Je to podobné jako otáčení termostatu Nest Learning Thermostat a je o něco menší. Fungovalo to také rychle a spolehlivě a postup stmívání byl hladký a citlivý, bez znatelného zpoždění.

Po vybalení je nastaven tak, aby ztlumil světla nebo místnost nebo oblast, se kterou je spárujete v aplikaci Hue. Tlačítka jedna až tři upravují úrovně osvětlení a čtvrté cyklicky prochází pěti scénami Hue. Číselník poskytuje jemnější stmívání a dlouhým stisknutím libovolného tlačítka se světla zhasnou. (Gradientní mířidla jsou různé kombinace jasu, teploty barev nebo barvy v závislosti na typech lamp, které máte.)

Ale opravdu není důvod kupovat Tap Dial, pokud budete ovládat pouze jednu místnost nebo oblast. To je to, co Hue Dimmer Switch dělá dobře za přibližně poloviční cenu. Tap Dial svítí jako vícezónová konzole pro lidi s velkým množstvím světel Hue.

Ve vstupní hale jsem nastavil Tap Dial, každé tlačítko bylo naprogramováno tak, aby ovládalo jinou část mého domu. První tlačítko rozsvítilo všechna světla Hue v domě, tlačítko dvě z těch ve vstupní hale a obývacím pokoji, tlačítko tři světla nahoře a tlačítko čtyři světla dole. Přidal jsem také několik barevných scén pro následující stisknutí tlačítka (každé tlačítko můžete stisknout až 10krát a procházet dalšími scénami), ale nezjistil jsem, že bych je příliš používal.

Nastavil jsem číselník tak, aby ovládal všechna světla najednou. Jedním z omezení používání Tap Dial tímto způsobem je, že ciferník může ovládat pouze kterýkoli z nich Všechno světla nebo jednu místnost nebo oblast. Chtěl bych ztlumit nebo rozjasnit světla pro jakékoli tlačítko, které jsem právě stiskl. Malým řešením je použít druhé a třetí stisknutí každého tlačítka ke ztlumení světel, která nejsou ovládána číselníkem.

Výhodou je, že mám konzolu centrálního osvětlení, která mi umožňuje fyzický přístup ke všem světlům v mém domě, aniž bych musel vytahovat telefon nebo používat hlasový příkaz. Díky tomu je tento nástroj opravdu užitečný. Pokud by můj domov byl plně vybaven světly Hue, považoval bych to za nezbytný nákup. Není tomu tak, a dokud to nebude moci efektivně ovládat každou chytrou žárovku v mém domě, bez ohledu na značku (což by to mohlo umět, když se materiál dostane sem), je to zábavnější, než je. mít pro mě.

Dalším problémem je, že i s tím, co jsem považoval za intuitivní nastavení, není snadné si zapamatovat, které tlačítko dělá, co dělá, a chtěl bych možnost pojmenovat jej malou ikonou nebo emoji.

Pokud je celý váš domov vybaven žárovkami a svítidly Hue, je to šikovná fyzikální konzole, která to všechno zvládne. Pokud máte osvětlení Hue venku, lze jej naprogramovat tak, aby jej také ovládalo. Za 50 dolarů je to drahý kousek, navíc používá Zigbee, takže budete muset mít soubor Hue Bridge (59,99 $), ale není mnoho dobrých řešení pro stmívání chytrých žárovek.

Většina inteligentních stmívačů funguje pouze se standardními žárovkami, nikoli s chytrými žárovkami. Mezi další možnosti světel Hue, kromě dotazování hlasového asistenta, patří nastavení jasu na 70 procent nebo přechod do aplikace pro chytré telefony, stisknutí a podržení tlačítka na změnit slabý odstín (28 $) nebo zapněte gramofon Lutron Aurora (40 USD), možnost dovybavení spínačů. Vyzkoušel jsem všechny tyto možnosti a Tap Dial bude určitě nejlepší.

Pokud máte jen hrstku světel Hue, budete na tom lépe s levnějším stmívačem Hue Smart Dimmer, který umí vše, co toto zařízení, jen s méně individuálním ovládáním místnosti a bytelnějším rozhraním stmívání.

Inteligentní stmívač má také možnost osvětlení na základě času – světla se zapnou při určitém jasu podle denní doby – což je příjemná funkce, která kupodivu ještě není nabízena na otočném voliči. Vedoucí PR společnosti Signify, Kelly Hernk, mi řekla, že tato funkce bude brzy k dispozici. Přepínač také není integrován do funkce Hue Labs aplikace Hue, která vám umožňuje nastavit výkonnější světelné scény, a Hrank říká, že se to neplánuje.

Stejně jako dříve ukončený Hue Tap lze Tap Dial použít jako ovladač scény HomeKit, ale zatím se nemusíte obtěžovat. Vytáčené připojení nefunguje v HomeKitu (což je omezení Apple, nikoli Hue) a ke spuštění automatizace můžete použít pouze jedno klepnutí. Díky tomu je tlačítko vytáčení za 50 USD méně užitečnou verzí Wemo Stage jsem právě zkontrolovalkterý byl vytvořen speciálně pro HomeKit a v našem testu byl rychlejší pro spuštění HomeKit Automations než Tap Dial.

Klepnutím na Vytočit brzy získáte další funkce. Možnost „Konfigurovat v HomeKitu“ je pro příslušenství Hue k dispozici již roky, ale aplikace Hue nyní nabízí možnost konfigurovat Tap Dial v jiné aplikaci – Tap Dial je prvním příslušenstvím Hue, které to podporuje. Okurka ještě nic neudělala, ale řekl Hernk hrana Amazon Alexa bude patřit mezi aplikace, kde si můžete nastavit Tap Dial up.

tohle je by měl To znamená, že budete moci pomocí Tap Dial ovládat jakékoli chytré zařízení kompatibilní s Alexa (nejen Hue, nejen světla), jako byste jej používali v HomeKitu. Navíc, pokud je ciferník Alexa vystaven, je to velmi užitečné ovládání světla pro širší ekosystém Alexa, zejména pokud můžete používat tlačítka ke spouštění rutin. Vyzkouším to, jakmile bude k dispozici, a podám zprávu.

tohle je by měl To znamená, že budete moci použít Tap Dial k ovládání jakéhokoli chytrého zařízení kompatibilního s Alexa

Veškerá tato otevřenost je pravděpodobně součástí přípravy na Matter, což je jedinečná funkce multimoderátorského ovládání – možnost nastavit zařízení tak, aby byla ovládána jakýmkoli ekosystémem kompatibilním s Matter. S podporou Matter lze Tap Dial použít k ovládání každého světla v mém domě bez ohledu na to, kdo to udělal – mnohem lepší návrh, než vypnout v drahém ekosystému Hue.

Nekupujte si ale Tap Dial teď kvůli tomu, co by mohl umět později. Pokud máte po celém domě světla Hue a chcete je ovládat z jednoho zařízení (pomocí fyzického stmívače!), Tap Dial se nyní hodí. Pro všechny ostatní počkejte a uvidíte, co se stane.

Fotografie Jennifer Bateson Tohey/The Verge