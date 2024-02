Tým Helldivers 2 Devs dočasně omezuje počet souběžných hráčů na přibližně 450 000, aby pomohl stabilizovat server.

Vývojář Helldivers 2 Arrowhead Game Studios dočasně omezil počet souběžných hráčů na 450 000, aby pomohl se stabilitou serveru, protože pracuje na „zvýšení stropu“ a opravě dalších problémů souvisejících s jeho mimořádně úspěšným spuštěním.

Hrot šípu zabral Střet Helldivers 2 sdílet novinky s tím, že na řešení problémů, kterým hráči čelí, se „pracuje nepřetržitě“.

„Ahoj potápěči! Dnes večer jsme zaznamenali problémy se serverem s vysokým počtem souběžných hráčů,“ napsal Arrowhead. „To způsobí, že některé platby za úkoly selžou, někteří hráči budou vyhozeni zpět na své lodě nebo budou odhlášeni.“

„Náš tým 24 hodin denně pracuje na vyřešení těchto problémů. I když se nám podařilo zmírnit některé z příčin, stále se snažíme držet krok s rozšířením, které je nutné pro všechny naše Helldivery.“

„Proto jsme museli omezit náš počet souběžných hráčů na přibližně 450 000, abychom dále zlepšili stabilitu serveru. S našimi partnery budeme i nadále pracovat na zvýšení limitu.“

„Pokud máte problémy s postupem, restartujte prosím hru, aby se vše synchronizovalo. Děkujeme za Vaši trpělivost!“

Jak jsme včera zmínili, tým dělá vše, co může, aby pomohl hráčům vrátit se „za svobodou“ v Helldivers 2. Problém je v tom, že je mnoho těch, kteří se chtějí ujmout sil zlých brouků a botů. Zatímco jsme to psali Simultánní hráč se přihlásí do Helldivers 2 na Steamu Překonal Starfield, PUBG: Test Server, Counter-Strike a Destiny a od té doby dosáhl 405 514 a spadl na Monster Hunter: World, Kathy Rain, Hitman 2 a Grand Theft Auto V. Ano, Helldivers 2 sesadili GTA z trůnu a obsadili 24. místo místo všech dob.

I když neznáme čísla na PlayStation 5, stala se Nejlepší hra ve Spojených státech Před takovými velikány jako Fortnite a Call of Duty.

V naší recenzi Helldivers 2 jsme řekli, že „jeho boj je skvělý, jeho mise zůstávají svěží a zajímavé a jeho chytrý systém postupu vás nezaskočí.“

Zatímco čekáte na vyřešení problémů se stabilitou serveru, doporučujeme vám podívat se na naši komplexní a neustále se rozšiřující stránku Helldivers 2, na to, jak vývojáři zmírní problémy s odměnami pomocí víkendových odměn, a na náš pohled na to, proč je Helldivers 2 tak skvělý. .

Máte pro nás tip? Chcete diskutovat o potenciálním příběhu? Pošlete prosím e-mail na adresu [email protected].

Adam Pankhurst je zpravodajem pro IGN. Můžete ho sledovat na Twitteru @Adam Pankhurst a dál Škubnutí.