Riziko rakoviny tlustého střeva se u určité věkové skupiny zvyšuje, říká lékař ze San Antonia

San Antonio -Je to jeden z nejnebezpečnějších typů rakoviny v Americe. Ale znáte příznaky kolorektálního karcinomu?

Březen je měsícem povědomí o kolorektálním karcinomu. American Cancer Society odhaduje, že v roce 2024 na ni zemře 53 000 Američanů.

Rakovina tlustého střeva a konečníku je podle American Cancer Society třetí nejčastěji diagnostikovanou rakovinou a druhou nejsmrtelnější rakovinou, ale lékaři tvrdí, že je také jednou z nejzranitelnějších.

„V zásadě může 20-25minutový test zachránit život; Chci říct, kdo s tím může argumentovat? řekl Dr. Ronaldo Sainz z metodistické metropolitní nemocnice. „Víme, že kdyby podstoupili kolonoskopii, je velká šance, že bychom to mohli zachytit ve vývojové fázi.“

Saenz doporučuje, aby věk prověřování byl 45 let. Dodává, že mu bylo 50 let, ale věří, že věk se bude dále snižovat.

„Viděli jsme významné počty v této skupině ve věku 20 až 49 let, téměř dvojnásobný počet u rakoviny tlustého střeva a čtyřnásobek u rakoviny konečníku,“ řekl Saenz.

Saenz vysvětluje, že bez ohledu na věk, pokud člověk pociťuje krvácení z konečníku, trvalé změny ve vyprazdňování nebo bolesti břicha, měl by navštívit lékaře. Doporučuje také, aby si lidé byli vědomi anamnézy kolorektálního karcinomu u nejbližších rodinných příslušníků.

„Předpokládejme, že můj otec dostane rakovinu tlustého střeva ve věku 40 let; všechny děti by měly být vyšetřeny do věku 30 let,“ řekl Saenz.

Zdravý životní styl a dobrá strava mohou jít dlouhou cestou, říká Saenz.

Doporučuje jíst ovoce, zeleninu a celozrnné výrobky a říká, že vláknina je klíčová. Doporučuje se konzumovat 25-30 gramů vlákniny denně pro ženy a 30-35 gramů pro muže.