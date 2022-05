Adam Sandler potvrdil, že bude sledovat ‚Uncut Gems‘ se Safdie Brothers

Bylo potvrzeno, že Josh a Benny Safdie budou spolu Nebroušené drahokamy Hvězda Adama Sandlera v dalším filmu. I když nám hrozí a 3. dospělí Poté, co se mu nepodařilo získat Oscara za roli v RVe filmu z roku 2019 herec oznámil, že bude „režírovat další film s bratry Safdieovými“.

Otevřete o novém projektu v rozhovoru s Entertainment WeeklyA Sandler si dával pozor, aby se příliš nevzdal. „Opravdu na tom tvrdě pracují,“ řekl Sandler. „Jejich pracovní morálka je banán. Vždy pracují, vždy píší, vždy přemýšlejí. Nevím, co vám mohu říct, ale bude to velmi vzrušující. Je to jiné. Ale nechci, aby říkali „Co jsem mu to sakra řekl?“ Tak je nechám mluvit.“ Prostě [about it]. “

Sandlerův výkon Nebroušené drahokamy Nezůstalo to bez následků. Za svou roli obdržel cenu Independent Spirit Award za nejlepší mužský vůdce a později oznámil, že „zemřel by, aby s ním pracoval [the Safdies] opakovaně“. Nebroušené drahokamy Získal také cenu Safdie Brothers Award za nejlepší režii na New York Film Critics Circle a nejlepší scénář pro National Board of Review.

Sandler dříve vyjádřil vzájemné nadšení z dalšího projektu Safie-Sandler: „Neustále o tom mluvíme, člověče,“ řekl. Entertainment Weekly. „Miluji tyhle kluky, miluju je. Chci říct, jsou to skvělí filmaři…samozřejmě, umřu znovu při práci s nimi, protože je to úplně nový pocit. Ale legrační je, když řeknu Safdieovým: „Vaše budoucnost je tak jasná,“ o tom nechtěli mluvit. Byli jako, já prostě miluji Vzácné kameny muž.‘ Byli v tom prostě hluboko.“

kde Nebroušené drahokamy Sandler hrál v tajemné komedii Netflix Hubie Halloween V současné době je v postprodukci pro záhada vraždy 2ve kterém hraje po boku Jennifer Aniston.

Mimo komediálních rolí si v něm zahraje Sandler astronautkterý je založen na skutečném příběhu Jakuba Procházky, sirotka, který vyrostl na českém venkově a stal se prvním astronautem země.