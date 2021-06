Opravy za genocidu v Německu z koloniální éry nestačí – viceprezident Namibie

Lidské lebky Herero a Nama jsou vystaveny během ceremonie v Berlíně, Německo, 29. srpna 2018, za účelem dodávky lidských ostatků z Německa do Namibie po genocidě Herero a Nama v letech 1904-1908. Fotografie: Christian Mange / Reuters

Namibijský viceprezident Nangolo Mbumba uvedl, že nabídka Německa na financování projektů v Namibii v hodnotě více než 1 miliarda eur (1,22 miliardy dolarů) během 30 let, aby se nahradila jeho role v genocidě a konfiskaci majetku v tehdejší kolonii před více než stoletím, nestačí . v pátek.

„Žádná částka peněz v žádné měně nemůže skutečně vynahradit lidský život,“ řekl Mbumba novinářům, když Windhoek formálně informoval národ o výsledcích šesti let jednání s Německem, která byla uzavřena minulý měsíc.

„Musíme uznat, že částka 1,1 miliardy EUR dohodnutá mezi oběma vládami není dostatečná a adekvátně neřeší počáteční částku kompenzace původně poskytnuté německé vládě.“

Německo se 28. května omluvilo za svou roli při masakru kmenů Herero a Nama v Namibii před více než stoletím a poprvé masakr oficiálně označilo za genocidu, přičemž souhlasilo s financováním projektů. Přečtěte si více

Tisíce lidí Herera a Nama byly zabity německými koloniálními silami v letech 1904 až 1908 poté, co se kmeny vzbouřily proti německé vládě nad kolonií, které se tehdy říkalo německá jihozápadní Afrika.

Přeživší byli vyhnáni do pouště, kde mnozí z nich skončili v koncentračních táborech pro nucené práce a mnozí zemřeli na zimu, podvýživu a vyčerpání.

Vůdce klanu Herero Fekue Rokoro minulý týden odmítl dohodu dohodnutou oběma vládami a označil ji za „urážku“, protože nezahrnoval odškodnění.

“Toto jsou historická rozhodnutí, která musíme učinit, bez ohledu na to, jak obtížná jsou. Kdyby existovaly další příležitosti k získání peněz od Němců, mohli bychom to udělat,” uvedl Mbomba na tiskové konferenci.

„Nemyslím si, že by si jakýkoli Namibijec myslel, že peníze jsou dost na to, aby nahradily vše, co se stalo – být zabit nebo vykázán z vaší země; žádná částka peněz to nedokáže,“ řekl.

(1 dolar = 0,8222 eura)

Naše kritéria: Zásady důvěryhodnosti společnosti Thomson Reuters.