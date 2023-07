Obhájce titulu Djokovič, Rybakina postupuje do čtvrtfinále

Novak Djokovič zakolísal uprostřed své konfrontace s Paulem Hubertem Hurkaczem, velkým podáním, a zapsal si včera postup do čtvrtfinále Wimbledonu, zatímco kolegyně obránkyně Elena Rybakina postoupila po zranění Beatrice Haddad Mayaové, zatímco třetí nasazený Daniel Medveděv se kvalifikoval do finále. Poprvé po osmičce poté, co zraněný Čech Jiří Lichka zasáhl pravou nohu, když prohrával 6-4 6-2, než Christopher Eubank ohromil pátého nasazeného Stefanose Tsitsipase a Nizozemec Djokovič pokračoval ve střetu s Hurkaczem poté, co v neděli vyhrál rozdíl dvou nasazených hráčů. . Přijal přísný turnajový zákaz vycházení ve 23:00 a 36letý hráč prohrál svůj první set na turnaji, než pečetil vítězství 7-6 (6) 7-6 (6) 5-7 6-4. „Podal skvělý výkon,“ řekl Djokovič, který odolal náporu Hurkaczových es – celkem 33 –, aby zůstal na správné cestě, aby vyhrál svůj pátý titul ve Wimbledonu v řadě a rekordně osmý titul. Časem jsem se cítil jako, abych byl upřímný, že Mizerný, když se vracel do zápasů, kvůli jeho neuvěřitelně silnému a přesnému podání. „Chci říct, že má nejlepší podání na světě a je velmi těžké to přečíst.“ Druhý nasazený Djokovič doufá, že se ve svém 101. zápase ve Wimbledonu – proti sedmému nasazenému Andrey Rublevovi ve čtvrtfinále – vrátí do staré formy. Mezitím Rybakina měla cestu do čtvrtfinále jednodušší poté, co její brazilský soupeř odstoupil s zranění zad při zaostávání jako nejlepší nasazený. Třetí 4. „Nikdy není snadné dokončit zápas jako je tento a doufám, že to není opravdu nebezpečné,“ řekla Kazaška Rybakina narozená v Moskvě, která se v napínavém odvetném zápase střetne s Onzem Jaberem. loňské finále. „Pro Beatriz to byla opravdu smůla a doufám, že se zlepší,“ dodala Rybakina. Obhájkyně titulu Elena Rybakina z Tuniska Jabeur, která se loni kvalifikovala do finále, Kvitovou od začátku dominovala, když v úvodním setu, který trval 22 minut na centrálním kurtu, třikrát rozbila devátou nasazenou hráčku. V zápase se prosadila v první polovině druhého setu, ale šestá nasazená Jaberová vybojovala čtyři zápasy po sobě, aby zabrala podobně jako naopak. Udržujte podání blízko 4-3. Pro Kvitovou to ale bylo pouhé zastavení exekuce, protože Jabeur se znovu zlomil a dohrál zápas v pouhých 63 minutách. „Miluji každý okamžik, kdy jsem tady, a vy nemáte ponětí, jakou energii mi přinášíte a já chci jen vyhrát každý zápas, abych vás mohl vidět další den.“ 2022 Finále „S největší pravděpodobností se pomstím,“ řekla. „Loni to bylo těžké finále. Přinese mi to spoustu vzpomínek.“ Doufám, že budu hrát jako dnes a vyhraju, protože je to skvělá hráčka. Druhá nasazená Arina Sabalenka z Běloruska pokračovala ve svém pochodu za druhým grandslamovým titulem v roce 2023, když šampionka Australian Open porazila Ruskou Jekatěrinu Alexandrovovou 6:4, 6:0 a obě hráčky minulý rok turnaj vynechaly poté, co rozhodly grandslamové travnaté dvorce. zabránit konkurentům Z Ruska a jeho spojence Běloruska kvůli invazi do Moskvy, z Ukrajiny, kterou nazývá „zvláštní vojenskou operací.“ „Moc mě baví být tady,“ řekla Sabalenka. užít si každou vteřinu na kurtu… Chci zůstat co nejdéle, abych si mohl užít atmosféru. To byl konec cesty pro dalšího Rusa v 16leté Mire Andreevové, která podlehla 3-6 7-6 (4) 6-2 Američance Madison Keysové poté, co jí byla udělena bodová penalizace pozdě v zápase poté, co vypadala, že 25. nasazená Keysová se střetne se Sabalenkovou ve čtvrtfinále. Byl to také den, kdy se mohli radovat Američané Eubank, který překonal Tsitsipase 3-6 7-6(4) 3-6 6-4 6-4 proti dostat se do čtvrtfinále ve svém debutu. Ve Wimbledonu.“ „Mám pocit, že teď žiju sen, je to naprosto šílené,“ řekl Eubanks, který se příště setká s Medveděvem. „Je to neskutečné, je to neuvěřitelné, nemůžu tomu uvěřit.“ V úvodním setu byl poražen, ale svou hru zvedl k pohodlnému vítězství 3-6 6-3 6-3 6-3 k radosti diváků na centrálním kurtu a nyní bude čelit bitvě 20 let. -Starý proti šestému nasazenému Holgeru Rohnovi z Dánska o postup do semifinále, Berrettini vystřelil svým podáním a forhendem na Alcaraze, ale po roce se zraněním nemohl doufat, že si udrží takovou sílu. Bývalý vicemistr Brittini byl občas drsný, prolomil podání ve třetí hře druhého setu na cestě k vyrovnání zápasu a udělal totéž ve třetím, když zpomalil tempo.