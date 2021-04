Mluvčí WHO v tuto chvíli řekl proti pasům pro vakcínu proti koronavirům

Světová zdravotnická organizace (WHO) nepodporuje použití Koronavirus Sérum Řekl mluvčí pasu.

Mluvčí WHO Margaret Harris uvedla, že WHO nepodporuje používání těchto pasů – důkaz, že jeden byl očkován proti COVID-19 – protože dosud není známo, zda ti, kteří byli očkováni proti viru, jsou stále schopni jej přenášet. Jako další důvod, proč Světová zdravotnická organizace v současné době neschválila jeho použití, uvedla obavy o spravedlnost.

Harris na tiskové konferenci pro OSN řekl: „My jako Světová zdravotnická organizace v této fázi říkáme, že nechceme považovat přípustnost očkování za podmínku vstupu nebo výstupu, protože si v této fázi nejsme jisti, že vakcína brání přenosu infekce. “ V agentuře Reuters.

„Existují všechny tyto další otázky, kromě otázky diskriminace lidí, kteří z nějakého důvodu nemohou vakcínu získat,“ dodala.

Tato zpráva přichází poté, co hlavní odborník na infekční nemoci promluvil k pasům vakcín a řekl to Federální vláda je nebude pověřovat Pro cestující nebo společnosti po skončení pandemie.

„Pochybuji, že federální vláda je hlavní hnací silou koncepce pasu vakcín,“ řekl Dr. Anthony Fauci, který je také hlavním lékařským poradcem společnosti Biden. Politický dispečink Podcast v pondělí.

„Mohou se podílet na zajišťování toho, aby se věci děly spravedlivě a nestranně, ale pochybuji, že hlavní složkou je federální vláda,“ dodal.

Někteří argumentují, že zavedení pasů s vakcínami by mohlo urychlit znovuotevření mezinárodního cestování. Problematika očkovacích pasů je však po celém světě složitá a divoce diskutovaná, přičemž do značné míry panují otázky, jak správné vlády, zaměstnavatelé a místa mají vědět, zda je člověk očkován.

Ve Spojených státech se problém stal do značné míry přívržencem, přičemž republikánští zákonodárci se často postavili proti tomuto konceptu. Guvernér Floridy Ron DeSantis například Vydat výkonný příkaz A v pátek zákaz používání pasových vakcín ve státě, zatímco demokraté New York Stala se první zemí, která zavedla digitální očkovací pas, když nedávno zavedla takzvanou kartu „Excelsior Card“.

Některé soukromé společnosti a organizace však mohou zvážit vývoj metod, které zajistí očkování osoby. Fauci o tom také hovořil, když se objevil v podcastu Politico Dispatch s tím, že společnosti nebo školy mohou požadovat, aby do svých budov vstoupily.

„Neříkám, že by měli, nebo budou, ale já říkám, že můžete očekávat, jak by mohl nezávislý subjekt říci:‚ No, nemůžeme s vámi obchodovat, dokud nebudeme vědět, že jste dostali vakcínu, ‘vyhrála nebude pověřen federální vládou. “