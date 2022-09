Centr Syrakus Jesse Edwards září v nizozemské prohře s Českou republikou na EuroBasketu

Syracuse, NY – Centr Syrakus Jesse Edwards předvedl v pondělí svůj nejlepší výkon v pěti zápasech s nizozemským národním týmem na mistrovství EuroBasket.

Rodák z Nizozemska Edwards nastřílel 12 bodů a natáhl devět doskoků, ale na prohru 88:80 na českém hřišti v Praze to nestačilo.

Edwards, 6 stop-11 senior v Syrakusách, se připojil ke všem svým čtyřem pokusům o gól z pole a prožil perfektní střelecký den, když šel 4 na 4 na čáře trestného hodu. Kromě svých 12 bodů a devíti desek měl Edwards také jednu zblokovanou střelu a jednu asistenci.

Dvaadvacetiletý centr Syracuse nastoupil proti Janu Veselému, 32letému bývalému centru NBA z České republiky.

Je dobré znamení, že Edwards neodehrál posledních devět zápasů sezóny 2021-22 se zraněným zápěstím. V prvních 24 zápasech Syracuse zaznamenal průměr 12,0 bodů a 6,5 ​​doskoků. Byl v tempu, aby vedl ACC ve střelbě na branku (0,695) a byl druhý v zablokovaných střelách.

Nizozemsko v poločase zaostávalo o 23 bodů a ve druhém poločase vyšlo. Edwards, který dříve v soutěži nehrál, nastoupil do druhého poločasu poté, co v prvním poločase zaznamenal osm bodů. Nizozemci se stáhli na čtyři body, do konce čtvrté čtvrtiny zbývalo pět minut.

Pár trestných hodů od Edwardse snížilo manko na 81:78 a zbývalo 38 sekund. Nizozemci ale nedokázali dokončit comeback.

Porážka snížila rekord Nizozemska na 0-3 ve skupině D EuroBasket 2022. Edwards se připojil k nizozemskému národnímu týmu na dva zápasy v evropské kvalifikaci FIBA ​​​​před EuroBasket 2022. Nizozemsko se v úterý střetne s Polskem.

