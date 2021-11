Video výzvy ke stárnutí – SheKnows

Polina Pořízková se nebrání vyloučení všeho. Skutečně se zdá, že zranitelnost je základním kamenem této nové kapitoly jejího života. Konverzace o problematice ageismu je opět posunuta o krok dále s novým videem, které ukazuje, jak expertka na sociální sítě nosí spodní prádlo a zároveň odsuzuje domněnky o ženách související s věkem.

Související příběh

Polina Porizková prozradila, že se usadila v domě zesnulého manžela Ricka Okasika po jeho dramatu Will

Česká modelka si vzpomněla, že se jednou ze zvědavosti vydala na internet a snažila se najít fotky žen, zejména veřejně činných, na začátku až polovině 50. let. “Nikdo tam nebyl. Byla to velká prázdná díra,” řekla Pořízková. Modelka si také pomyslela: “Až když jsem se dostala k Betty White, staří kluci byli zase zticha.” většina byla „mezi [Jennifer Lopez] A Betty White jsem já.”

Pořízková poznamenala, že ženy v její věkové skupině “tak nějak spadají do neviditelné jámy mezi těmito dvěma ženami a já s tím nemám úplně pravdu.” Určitý zlom nastal, když si Pořízková začala všímat této změny v tom, jak viděla lidi – a tedy ženy v jejím věku. “Asi ve 45 letech jsem si začala všímat, že způsob, jakým jsem byla vnímána, je trochu jiný, než na co jsem byla zvyklá,” řekla.

V tom věku, kdy Pořízková zveřejňovala své fotky v bikinách, zaznamenala jistý „nával“ komentátorů, kteří se ptali, zda není „zoufalá“, a dokonce ji požádala, aby se „zakryla“. Neoprávněná kritika se s Pořízkovou samozřejmě nesnesla. Pořízková vysvětlila: „Tak trochu jsem opustila kategorii ‚neviditelných žen‘.

Dnes je ale Pořízková veselejší a využívá svou platformu k demystifikaci domněnek a podkopávání společenských očekávání ohledně stárnutí. Po večeři s módní fotografkou, která vypadala zmateně z vrásek Pořízkové, si modelka uvědomila, že pochopila, “co je potřeba k tomu, aby moje pleť byla bez vrásek, a myslím, že to za to nestojí.”

Nyní chce Pořízková “obejmout toto tělo. Jak jsem hrdá na to, kdo jsem, jsem také zlomená,” přiznala. “A já se sbírám. Takže to ještě není nejlepší místo. Ale bylo by. Bylo by to velmi cool.”

Než vyrazíte, klikněte sem a podívejte se na celebrity nad 50 let, jejichž fotografie v bikinách jsou ohromující.