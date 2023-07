‚Remnant 2‘ sesazuje z trůnu ‚CSGO‘ jako nejprodávanějšího prodejce na Steamu

Střílení

Pár dní před oficiálním vydáním se Remnant 2 vyšplhal na vrchol knižních bestsellerů Steam grafyza týden poskočil o 69 míst, čímž překonal jak předobjednávky Baldur’s Gate 3, tak brutální nekonečné mikrotransakce CSGO, které obvykle znamenají, že je na vrcholu, spolu s tím, že je zdarma.

Graf podle tržeb spíše než podle celkových tržeb, a to dělá Remnant 2 ještě působivějším vzhledem k tomu, že je levnější o 50 USD ve srovnání s alternativami za 60 nebo 70 USD.

Tento týden jsou recenze hry odblokovány a dosáhly solidních 80 bodů MetakritickýRozhodně výhra pro vývojáře Gunfire Games, kteří se zdají být otráveni přijetím hry. Zatímco Remnant: From the Ashes má svůj vlastní podíl fanoušků, vypadá to, že Remnant 2 zastíní první hru v mnoha ohledech.

Hra má silné spuštění na Twitchi, protože je zatím pouze v předběžném přístupu před jejím oficiálním spuštěním 25. července. Právě teď se Apex Legends a Diablo 4 dostávají dopředu, a to i s tím, že 1. sezóna Diabla začíná tento týden.

Neviděl jsem téměř žádné reklamy na Remnant 2, i když asi jen hledám na špatných místech. Ale mám pocit, že to bylo hodně organické ústní podání, které hru chválilo. Neměl jsem v plánu to hrát, protože jsem nehrál první hru, ale doporučilo mi to dost lidí, takže nemám pocit, že bych měl opravdu na výběr, a až se začátkem příštího týdne vrátím z výletu, půjdu se do toho ponořit. Můj přítel Travis, obvykle ten, kdo dává recenze na nejhorší hry, dal tomu 9/10 na IGNtak to mě opravdu zaujalo.

Ještě se uvidí, jaké budou prodejní prodeje této hry, ale vzhledem k tomuto ranému výkonu na Steamu bych nebyl šokován, kdybych viděl, že předčí očekávání Gunfire a ukáže se, že je to obrovská výhra pro vydavatele Gearbox, slávy Borderlands.

I v období dvou až tří měsíců, kdy jsme zaznamenali obrovské množství skvělých vydání, to vypadá, že by Remnant 2 mohl na konci léta přinést solidní finále s Baldur’s Gate. Těším se, až to brzy sám zkontroluji.

