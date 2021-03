Historie skrytá za „kořistními hovory“ a dalšími slangovými slovy

Ralph Keys je slovo blbeček. A říkáme tomu tak díky Dr. Seussovi, který ve své knize z roku 1950 „If the Zoo Runs“ vytvořil slovo „blbeček“ (ano, jedna z knih, která byla vytáhnuta z jeho majetku). Jméno jedné z pohádkových bytostí bylo Louse, ale rychle získalo moderní význam.

S jeho novou knihou „Skrytá historie vynalezených slov“ (Oxford University Press), Keys, který psal o reakčním jazyce, eufemismech a mnohem více, odhaluje další překvapivý původ běžných slov.

Tady jsou některé z nich:

Napjatý vztah

Osobnost rádia Walter Winchell Getty Images

Dlouho předtím, než se hodně analyzovaný vztah mezi Taylor Swift a Katy Perry proměnil v stránku šest, slavný novinář jako první použil tento dnes populární výraz v tisku. Ve sloupci z roku 1953 se Walter Winchell zeptal: „Jak pojmenovat Rusy našimi přáteli?“ Navzdory změněnému pravopisu jsou pocity stejné.

Kořist

Duiceův singl „Booty Call“

Duiceovo hip-hopové duo „Booty Call“ vyšlo v roce 1993. Anthony „Creo-D“ Darlington z Duice uvedl, že v polovině 80. let spolu se svými přáteli používal k „volání této kořisti“ telefonní automaty – později byl zkrácen na volat kořist. Na začátku 80. let Takashi Buford, spoluautor scénáře filmu „Booty Call“ z roku 1997, řekl, že on a jeho kamarádi uskutečňovali z telefonních automatů to, čemu se říká pozdní noční kořist. Pokud jde o slovo ghanima, které sahá až do alžbětinské éry, napsal Keys, když to byl „slang pro genitálie, manipulace s tělem“. Fats Waller spoluautorem a nahrávkou písně „Come and Get It“ v roce 1941 s titulkem „I Should Get Some Loot“.

Slabý

Ve své sbírce pohádek z roku 1897 představila britská autorka dětských knih Evelyn Sharp skupinu dětí, které žertovaly ostatní, ale zapojily se do pláče, když se s nimi stalo totéž. Říkal jsem jim Wymps. Krátce nato nám Keyes řekl, že tento termín „slaboši“ byl použit pro všechny druhy zranitelných jedinců.

Jung Ho

Během druhé světové války slyšeli západní pozorovatelé v Číně slogan používaný čínskými dělníky a vojáky – „kong“, což znamená práce, a „on“ společně. Plukovník námořní pěchoty Evans Carlson použil anglický Sentinel jako „bitevní výkřik mořských lupičů“. Hollywoodský film z roku 1943 „Gung Ho!“ O realistickém nájezdu na ostrov McCain v Tichém oceánu je výraz populární zde. Mladý Robert Mitchum hrál ve filmu zvláštní roli.

Scéna z filmu z roku 1943, Gung Ho!: The Story of Carlson’s Makin Island Raiders, v hlavní roli s Randolphem Scottem. Vědecký

nylon

Getty Images

Když DuPont poprvé vyvinul nové syntetické vlákno, jeho chemický název byl polyhexamethyleneadipamid, který se zcela neodvaluje od jazyka. Pracovníci projektu Decadelong, který skončil v roce 1938, používali praktický název Fiber 66. Prezident společnosti navrhl pro původní mandát své společnosti „Delaware“. Dalším podivným návrhem bylo „Duparooh“, což je zkratka pro „DuPont vytáhne z klobouku králíka“. Vedoucí jmenovacího výboru nabídl slovo „noron“, ale tkaní fungovalo. Keyes napsal jiné jméno, Noron, aby „připomněl idiota“. Nilon byla blíž, ale dalo se to vyslovit různými způsoby. Nakonec někdo narazil do nylonu.

Saranský zábal

Zjevné věci, které Američané zabalili do svých potravinových zbytků od 50. let, byly pojmenovány po chemikovi Dow Chemical Company Jacku Rileyovi. Je to zjevně rodinný muž, pojmenovaný po své manželce Sarah a dceři Anne.

velká exploze

Fred Hoyle formuloval „Velký třesk“, aby popsal teorii, proti které se postavil. Getty Images

Britský astrofyzik, který vytvořil toto jméno, ani nevěřil v nyní přijímanou teorii zrodu vesmíru. Fred Hoyle, jmenovaný BBC v poválečné Británii, aby diskutoval o kosmologii, napsal: „Nikdy si nepředstavoval, že by to mělo být bráno vážně … stát se součástí lexikonu, vědeckého a světského.“ Společnost Sky & Telescope uspořádala v roce 1993 soutěž o lepší jméno. Je ale těžké si představit úspěšnou televizní show o fyzikálním pitomci Sheldonovi Cooperovi a jeho kamarádech, například „The Hubble Bubble Theory“ – jen jeden z 13 000 odmítnutých příspěvků.

Bluetooth

Bezdrátová technologie, kterou všichni považujeme za samozřejmost, byla pojmenována po skandinávském králi z 10. století, který spojil Dánsko a Norsko. “Byl to jen legrační zástupný symbol,” řekl Keyes, ale jméno se zaseklo. Tento král byl přezdíván Bluetooth kvůli svým rozpadajícím se zubům do té míry, že vypadaly modře.

Populární noviny

Typ novin, který je kompaktnější než jeho konkurence a jeho titulky jsou chytřejší a zábavnější, dostává svůj název od medicíny. V 80. letech 19. století přišla britská společnost se stlačeným lékem v tabletě značky Tabloid. Malý, kompaktní papír převzal bulvární popis.

Robot

Getty Images

Můžeme za to poděkovat českému dramatikovi počátku dvacátého století a jeho uměleckému bratrovi. Ve hře sci-fi, kterou Karel Kabic napsal v roce 1920, dílo provádí „Artefakty“. Podle Keese si Capek stěžoval svému bratrovi Josephovi, že mu nenapadá jméno těchto tvorů. Joseph řekl „robot“ z českého slova robota nedobrovolnému agentovi. Hra, která se stala „RUR“, se v Londýně a New Yorku nazývala Rossum Global Robots.

mladý muž

Pojem „muž“, původně zamýšlený jako urážka, pochází od Guy Fawkese, který byl odsouzen a odsouzen k trestu smrti za svou roli ve spiknutí s cílem vyhodit do povětří britskou Sněmovnu lordů. V té době Keyes napsal, že tito „ničemové“ se stali známými jako muži. Později „v koloniích se však„ chlap “stal synonymem pro„ mladý “,„ muž “nebo„ chlapík “. Mezi Američany byl obyčejný člověk úžasný člověk.“

Guy Fawkes, nejslavnější spiklenec, který se pokusil zničit budovy parlamentu při „spiknutí střelného prachu“. Getty Images

Sportovní kalhoty po kolena

Washington Irving Getty Images

Název místního basketbalového týmu, který hraje v Madison Square Garden, má odkaz na The Post. Vydání New York Evening Post z 26. října 1809 mělo oznámení s názvem „Zneklidňující“. Vypráví příběh „malého staříka“ jménem Diedrich Knickerbocker, který zmizel z hotelu Mulberry Street a zanechal po sobě své věci a nezaplacený účet. To zahrnovalo rukopis o historii New Yorku, který byl následně publikován. Ukázalo se, že to byl jen podvod Washingtona Irvinga, který napsal historický komiks. Keys napsal: „Protože neuváženým tónem„ Diedricha Knickerbockera “se podařilo přilákat hlas určitého typu Newyorčanů, začali být tito temperamentní domorodci známí jako„ Knickerbockersové “.