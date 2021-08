Slavia Brock si v minulé sezóně ve druhé Evropské lize skvěle vedla a měla by si být jistá, že se po sezónní přestávce vrátí do skupinové fáze Ligy mistrů. Jak jsme ale viděli v úterý, prohráli 2: 1 s maďarským Ferenvarosem. Myslíte si, že je to pro Slavii zklamání?

“Myslím si, že je to pro Slavii obrovské zklamání – samozřejmě pro fanoušky, ale myslím, že hlavně pro klub a tým.”

“Můžeme tu být.” [club president] Jaroslav Djokovič před sezónou oznámil, že svůj cíl návratu do Ligy mistrů nemůže skrýt.

“Všichni víme, jak je to důležité kvůli cash flow soutěže.”

„Takže bych řekl, že to není velká rána, ale pro Slavii je to samozřejmě problém.“

Slavia Praha – Ferencvaros|Foto: Katsina Šulová, TK

A co Sparta Brock? Celkově podlehli Monaku 8: 2. Nyní nejsou v Lize mistrů déle než deset a půl roku a zjevně není na čase přidat klubu hrdost – nevyhráli tuzemskou ligu už roky. Je jejich přesun do skupinové fáze Ligy mistrů tou největší poptávkou? Není to pro ně příliš daleko na cíl?

“Dosáhnout Ligy mistrů v každém českém klubu je téměř nemožný úkol.”[domestic] Úroveň kvalifikace šampionů.

“Protože vždy stojíte před nejlepšími týmy a stejný případ proti AS Monaco.”

“Nejsem tedy příliš optimistický.”

„Nemyslím si, že je to pro Spartu v této sezóně určitá porážka. Mají mladý tým, mladý tým.

“Základním cílem pro ně je postavení týmu Evropské ligy.” [which they have reached] – Myslím, že je to skvělé místo pro vytvoření mladého týmu.

Jablon byl ve čtvrtek vyřazen z kvalifikace Evropské ligy poté, co v týdnu prohrál s Celticem. Naopak Plzeň má stále šanci dosáhnout nové konferenční ligy terciárního stupně [on penalties] Nějaká anglická skupina se jmenuje The New Saints, o které jsem nikdy neslyšel. Co si obecně myslíte, že výsledky českých týmů v Evropě říkají o celkovém stavu domácího fotbalu?

Victoria prosím|Foto: Miroslav Salupka, ČTK

„Victoria Bliss“ byla velmi blízko největší ostudě v jejich historii.

„Jablonek je vždy tým, snaží se a nedostává se na týmovou úroveň; dokázali to jen jednou, když měli automatizovaný prostor.

“Ale navzdory všem zajímavým výsledkům, o kterých mluvíme, má Česká liga stále velkou šanci mít ve skupinových fázích čtyři kluby.”

“Budou to dva v Evropské lize a dva v Konferenční lize nebo jeden v Evropské lize a tři v Konferenční lize.”

“Ale se čtyřmi kluby si nemyslím, že to něco výrazně změní.”

Protože víme, že Česká liga je těžká liga z hlediska taktického přístupu, z hlediska psychologického.

„Týmy obecně dosahují lepších výsledků na úrovni Evropské ligy v Poháru.

“V tabulce koeficientů vidíme, že jsme po mnoho let na 15. a 17. místě.”

“Takže si nemyslím, že se tím něco změní, ale určitě existují znepokojivá znamení, zvláště pro Victoria Bliss.”

„Bude to pro ně velký problém, pokud potřetí vynechají skupinovou fázi evropského turnaje.“