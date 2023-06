Nudí vás standardní plankovací smlouva? Pozdravte Copenhagen Plank. Ne, nejen že se vyrábí v hlavním městě Dánska, jedná se o prknový styl, který působí na jádro, ale také na vnitřní a vnější stehna.

Je to boční prkno, ale pokročilá verze. A chlapče, je to pokročilé. Tento má některé obrovské výhody, pokud jde o podstatu. Nyní víme, že silnější jádro je nezbytné v každodenním životě, stejně jako v jiných sportech a cvičeních, které pomáhá předcházet zraněním, udržuje držení těla a chrání páteř a další klouby v těle.

Rozhodl jsem se, že po dobu jednoho týdne budu každý den dvě minuty dělat správní radě Copenhagen. To je 60 sekund na každé straně. Čtěte dál a zjistěte, jak jsem se k tomu dostal.

Co je kodaňská rada?

Takže víte, co je to pravidelné prkno: opřete se o dlaně nebo předloktí a prsty u nohou a přitom udržujte vzpřímenou pozici podobnou prknu. To se zaměřuje na celé jádro, stejně jako záda a paže.

Pak je tu boční prkno, které spočívá v položení těla na bok, jedno předloktí a druhé, s druhou nohou na něm. Opět skvělý cvik na trup a ramena, se speciálním zaměřením na šikmé svaly, což jsou svaly, které běží po straně vašeho jádra.

Kodaňská rada posouvá věci na vyšší úroveň. Je to větší bratranec příborníku; Působí na jádro, ale také působí na vnitřní a vnější stehna alias adduktory a abduktory.

Jak Copenhagen board funguje?

Začněme tím, že se podíváme na to, jak deska Copenhagen dokonale funguje. Pro tento pohyb budete potřebovat cvičební lavici, box nebo podnožku.

Dostaňte se do pozice bočního prkna a položte horní nohu na lavičku v tělocvičně.

Druhou nohu držte pod lavicí v jedné linii s horní nohou a chodidlem.

Opřete se o předloktí, zvedněte boky a udržujte s tělem přímou linii.

Stiskněte jádro a pokračujte v tomto cvičení tak dlouho, jak je to možné. Zaměřte se na 20 sekund na začátek, pak postupně zvyšujte čas.

Zde více o Jak Copenhagen board funguje? .

Týden jsem každý den dělal 2minutový kodaňský plank – tady je to, co se stalo

Můj sklon hořel

Klasické boční prkno je skvělé pro údery do šikmých ploch, ale prkno Copenhagen skutečně zasáhne šikmé plochy, protože tyto svaly pracují mimořádně tvrdě, aby udržely vaše tělo stabilní, zatímco veškerou váhu přenášíte na jednu nohu. Oh, chlapče, stříleli na každou stranu po 2 minutách v té dřevěné pozici.

Cítil jsem, jak mi pracují svaly, o kterých jsem ani nevěděl, že existují

Týden na Copenhagen Plank mě velmi přivedl k poznání mých vnitřních a vnějších stehenních svalů. Nejsou to svaly, se kterými pracuji často, takže bylo pokořující cítit, jak tuhnou.

A Stay Bylo zjištěno, že při provádění na kodaňském prkně je prospěšné pro posílení kyčlí a vnějších stehen a snížení bolesti. Vnitřní a vnější stehenní svaly jsou nezbytné pro boční pohyby a také pomáhají chránit různé klouby na noze a zároveň pomáhají předcházet zranění.

Moje ramena nesou tlak

Ano, Kodaňská deska míří také na ramena. No, všechna prkna se zaměřují na ramena, zatímco tělo spočívá na pažích a chodidlech, ale obvykle při tomto pohybu spočívá velká váha na jednom rameni, až jsem to cítil víc než obvykle.

Osobně miluji posilování horní části těla; Pomáhá s mnoha každodenními úkoly. Takže deska Copenhagen je pro mě win-win a naráží na ramena a jádro.

Stali jste se štíhlejšími? Dobrý…

Potřeboval bych to dělat mnohem déle než týden, abych viděl nějaké zásadní výsledky v oddělení základního tónování, a navíc, jak bych rád všem připomněl, abyste viděli, jak vaše břišní svaly naskakují, musíte skutečně přesunout veškerý tělesný tuk, který sedí nahoře. z nich. tady Jak vypočítáte procento tělesného tuku a proč na tom záleží .

Nemám moc tuku na břiše, ale mám ho dost na to, abych skryl většinu svých břišních svalů, takže si myslím, že v této sekci budete muset udělat trochu více práce, abyste viděli více výsledků z Copenhagen planku . Nicméně skutečnost, že tento plank způsobuje tak vážné šikmé popáleniny, mi říká, že rozhodně pomáhá posilovat vaše břišní svaly.

Týden jste každý den dělali dvouminutový Kodaň Plank – měli byste to udělat?

rozhodně ano! Vyzkoušíte svaly, o kterých jste možná nevěděli, že existují (viz výše, jak spálit moje vnitřní a vnější stehna), a přitom dáte svému jádru jednoduchý a vážný trénink.

Copenhagen Plank opravdu posouvá věci nahoru a je obrovským krokem vpřed oproti běžnému bočnímu prknu v tom, že pracuje na jiných svalech, kromě vašeho jádra. Navíc, aby bylo vaše tělo v přímé linii, každý sval musí zůstat zapojený, takže se aktivuje celé vaše tělo.

Vidíte, pro cvičení s vlastní váhou je to skvělé. Osobně bych to pravidelně házel do své platformy a velmi vám doporučuji, abyste udělali totéž!

Další Tomův průvodce