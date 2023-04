Sada Pokemon Go Spring to Spring 2023 Field Research Challenge and Mission

Výzva Pokemon Go Spring Into Spring 2023 Collection Challenge dorazila a je zde také několik úkolů Field Research, které je třeba splnit.

Je čas oslavit příchod jara pomocí kostýmovaných Pokémonů, kteří se množí v divočině, vzhledu Cutiefly a jeho evoluce Ribombee a dokončení nové výzvy Spring Into Spring Collection.

Sbírkové výzvy jsou časově omezené mise, které vyžadují, abyste před koncem akce zajali určitou skupinu Pokémonů. V nabídce jsou obvykle skvělé bonusy, takže se vyplatí věnovat čas jejich dokončení.

Níže najdete všechny tipy, které potřebujete k dokončení výzvy Pokemon Go Spring Into Spring Collection Challenge, a také podrobnosti o exkluzivních misích Field Research, které můžete odemknout.

Pokemon Go Spring do Spring 2023 Collection Challenge

Zde jsou Pokémoni, které musíte chytit ve výzvě Spring Into Spring Collection:

Za splnění této skupinové výzvy získáte jako odměnu 10 000 XP, 5 000 hvězdného prachu a 1 vejce štěstí.

Pokémoni jdou z jara do jara 2023 terénní výzkumné úkoly

Zde jsou všechny úkoly výzkumu Spring Into Spring Field v Pokemon Go:

Vylíhni vejce – seznam se s Pikachu (třešňové květy) nebo Eevee (třešňové květy)

Vylíhni 2 vejce – Togetické setkání (korunní květ)

HATCH 4 EGGS – Encounter Chancey (Crown Flower)

Tyto terénní výzkumné úkoly můžete získat otáčením PokeStopů během jara do jara Se to stalokterá se rozprostírá od 4. dubna 2023 v 10:00 až do 10. dubna 2023, str 20:00 místního času.

Pamatujte, že můžete odstranit všechny úkoly terénního výzkumu, které nechcete dokončit, kliknutím na ikonu koše, čímž se uvolní místo pro další úkoly terénního výzkumu.

Nyní, když víte, jak dokončit výzvu Spring Into Spring Collection, podívejte se na některé z našich průvodců Pokemon Go níže:

