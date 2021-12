Sonda Parker Solar Probe od NASA se stala první kosmickou lodí, která se „dotkla“ Slunce

„Solární sonda Parker Touching the Sun Solar Probe je určujícím okamžikem pro solární vědu a skutečně pozoruhodným úspěchem,“ uvedl v prohlášení Thomas Zurbuchen, přidružený administrátor ředitelství vědeckých misí NASA.

„Tento úspěch nám nejen poskytuje hlubší vhled do vývoje našeho slunce a jeho účinků na naši sluneční soustavu, ale vše, co se o naší hvězdě dozvíme, nás také naučí více o hvězdách ve zbytku vesmíru.“

Sluneční koróna je mnohem teplejší než skutečný povrch hvězdy a kosmická loď by mohla poskytnout pohled na to, proč. Koróna má v nejteplejším bodě teplotu asi 1 milion stupňů Kelvina (1 800 000 stupňů Fahrenheita), zatímco povrchová teplota je asi 6 000 K (10 340 stupňů Fahrenheita).

Kosmická loď již učinila překvapivé objevy o Slunci, včetně objevu klikatých magnetických struktur ve slunečním větru v roce 2019 tzv. Přepínací operace

Nyní, díky Parkerovu nedávnému přiblížení ke Slunci, sonda pomohla vědcům určit, že tyto odrazy pocházejí z povrchu Slunce.

Než skončí mise Parker Solar Probe, provede 21 nejbližších přiblížení ke Slunci v průběhu sedmi let. Sonda bude v roce 2024 obíhat 3,9 milionu mil od povrchu Slunce, blíže ke hvězdě než Merkur – planeta nejblíže Slunci.

Ačkoli to zní daleko, výzkumníci to přirovnávají k sondě na čtyřmetrové čáře fotbalového hřiště a slunce je koncová zóna.

Blíže ke Slunci by uhlíkové sluneční štíty o tloušťce 4 palce musely odolat teplotám blízkým 2500 stupňům Fahrenheita. Vnitřek kosmické lodi a jejích přístrojů však zůstane při příjemné pokojové teplotě.

Noor Al Rawafi, Parker Project Scientist z Johns Hopkins Applied Physics Laboratory v Laurel, Maryland, uvedl v prohlášení.

„Vidíme důkazy o koroně v datech magnetického pole, slunečním větru a vizuálně na snímcích. Můžeme skutečně vidět kosmické lodě prolétající koronálními strukturami, které lze pozorovat během úplného zatmění Slunce.“

Přiblížit se ke hvězdě

V dubnu si Parkerův tým uvědomil, že jejich kosmická loď překročila hranici a poprvé vstoupila do heliosféry.

Stalo se to, když kosmická loď provedla svůj osmý průlet kolem Slunce a zaznamenala magnetické a částicové podmínky specifické pro hranici, kde končí masivní sluneční atmosféra Slunce a začíná sluneční vítr – 8,1 milionu mil nad povrchem Slunce.

Justin Casper, hlavní autor studie a profesor University of Michigan a zástupce hlavního technologického ředitele ve společnosti BWX Technologies, Inc. povolení. „Je velmi vzrušující, že jsme se tam skutečně dostali.“

Parker během dubnového průletu několikrát během několika hodin vstoupil do koróny a vystoupil z ní, což výzkumníkům pomohlo pochopit, že hranice, nazývaná Alfvén kritický povrch, není hladký kruh kolem Slunce. Místo toho má hroty a údolí. Pochopení přítomnosti těchto prvků může vědcům umožnit, aby je porovnali se sluneční aktivitou z povrchu Slunce.

Během letu měl Parker další vzrušující setkání, když proletěl 6,5 milionu mil od povrchu Slunce. Prošel vlastností zvanou pseudostreamer, velkou strukturou tyčící se nad povrchem Slunce pozorovanou ze Země během zatmění Slunce.

Když kosmická loď proletěla kolem pseudovysílače, vše bylo klidné, jako v oku bouře. Normálně je Parker bombardován částicemi, které prolétají slunečním větrem. V tomto případě se částice pohybovaly pomaleji a cikcaky se zmenšovaly.

Kosmická loď pravděpodobně znovu proletí koronou v lednu při svém dalším průletu.

„Jsem nadšený, že vidím, co Parker objevil, když v nadcházejících letech opakovaně prochází korónou,“ řekla Nicola Fox, ředitelka Heliophysics Division NASA, v prohlášení. Příležitosti k novým objevům jsou neomezené.

Parker bude pravděpodobně na správném místě ve správný čas během budoucích letů, protože sluneční 11letý cyklus se ohřívá s aktivitou během několika příštích let. Každých 11 let Slunce dokončí sluneční cyklus klidné a bouřlivé aktivity a začne nový.

Pochopení slunečního cyklu je důležité, protože vesmírné počasí způsobené Sluncem – erupce, jako jsou sluneční erupce a události výronu koronální hmoty – může ovlivnit elektrickou síť, satelity, GPS, letecké společnosti, rakety a astronauty ve vesmíru.

nejnovější sluneční cyklus Který začal v prosinci 2019, očekává se, že dosáhne svého vrcholu v červenci 2025, což znamená nárůst sluneční aktivity.

To znamená, že se vnější okraj sluneční koróny roztáhne a Parker bude pravděpodobně trávit více času letem tajemnou vnější atmosférou Slunce.

„Je to opravdu důležitá oblast, do které se musíme dostat, protože si myslíme, že všechny druhy fyziky mohou fungovat,“ řekl Casper. „A teď se dostáváme do této oblasti a doufejme, že začínáme vidět něco z této fyziky a chování.“