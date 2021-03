Režim Super Mario Sunburn svítí jako oblíbená hra GameCube

Super Mario Sunshine se vždy cítil trochu dospělý, pokud jde o 3D Mario hry. Ať už byly ovládací prvky fotoaparátu nejisté, zvýšily se mince, nebo zahrnovaly nadpřirozenou žízeň, hra zcela nesplnila očekávání fanoušků. Snažit se smýt tu pověst [Wade] Vytvořil mod pro aktivaci často podceňované hry GameCube. Během dvou let v podnikání Super Mario Sunburn odemkl Super Mario Sunshine dokořán s novými úrovněmi, více mincemi a moderní herní svobodou v otevřeném světě. Sbírání lesklých herních sběratelských předmětů již automaticky nevrací Maria do středu ostrova, ale spíše umožňuje Mariovi pokračovat v plnění těchto kapes.

K použití modifikace Sunburn je zapotřebí čistý skartovač od Super Mario Sunshine pro Nintendo GameCube. Nejjednodušší způsob, jak vypálit disky GameCube, je vlastně Nintendo Wii – Za předpokladu, že můžete spustit CleapRip přes kanál Homebrew. Díky čistému obrazu hry lze Sunburn Patch aplikovat na Windows spuštěním programu Delta Patcher. Odtamtud si můžete vychutnat opravený obraz Sunburnu pomocí emulátoru s volitelným balíčkem HD Texture Package nebo dokonce skutečným hardwarem Nintendo. Takové komplexní vylepšení rozhodně stojí za čas pro WaveBird.

Příchod [Wade]Jeho mod přichází v kritické době pro mnoho fanoušků Mario. Koncem loňského roku vydala společnost Nintendo ohromující kolekci 3D Mario her s názvem Super Mario 3D All-Stars. Vydání s sebou přineslo lehčí dotyky a nedokázalo poskytnout správnou aktualizaci pro Super Mario Sunshine. (Společnost ani nedovolila hráčům hrát na širokoúhlé obrazovce 16: 9.)Na rozdíl od úpalu). Na konci března Nintendo napustí Super Mario 3D All-Stars do „Bowser’s Vault“ a tím je vyjme z regálů obchodů. To je další důvod, proč vyzkoušet Super Mario Sunburn.

Pokud hledáte zvrat v nabídce moderní konzoly Nintendo z poloviny 2000. let, mohlo by vás zajímat. Tento ovladač GameCube s přepínačem rukojeti mod.