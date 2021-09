Hněv stvořitele spravedlivého charakteru je mnoho

obrázek : Hry sovy

Pathfinder: Wrath of the Righteous, nedávno vydaná RPG postava vyvinutá společností Owlcat Games, vypadá opravdu úhledně. Dosud miluji psaní a práce postavy působí solidně. Ale sakra, je to pravděpodobně ten nejdrtivější stavitel postav, kterého jsem se kdy dotkl. Pokud mě vaše hra požádá o zpracování 25 různých tříd, každá se 4 prototypy, budu si muset zdřímnout, než tu zatracenou věc opravdu dokončím.

spravedlivé rozhořčení To přímo závisí na původu Průkopník Systém hraní rolí, známý tím, že je křupavý. Pro ty, kteří nejsou obeznámeni s backgammonovou krizí, pokud vás hra nutí sledovat více než … pět čísel a jejich sledování je nezbytné pro skutečné hraní hry, pak je hra těžká. Crunch může být dobrý! Často se mluví o krizi a výrazech hráčů, kteří stojí tváří v tvář, ale ne vždy to je pravda.

Naštěstí může osoba, která spravuje vaši osobní hru, stáhnout křehčí aspekty, pokud se vám to nelíbí. To je síla TTRPG, Jediné, co musíte udělat, je to, co vás baví. To se scvrkává na chladný úsudek. Pokud je věc, kterou chce váš hráč udělat, chladná a narativně rozumná, zbavte se pravidel, kterých chcete dosáhnout. Určitá třída nebo rasa nemůže dosáhnout určitého souladu? Sakra tohle! Cool baby pravidlo.

Totéž bohužel nelze vždy říci Videohry založené na TTRPG, což přináší každý Od krize žádná z doprovodných flexibilit skutečného herního mistra. kdy budu Normálně Prostě udělejte chladnou postavu a nechte GM vyřešit hru balancující kolem prohnilé mimozemské hry, kterou jste vytvořili spravedlivé rozhořčení Vlastně bych měl udělat rozumnou stavbu. Což je těžké, protože průkopník, A Průkopník Má v sobě spoustu keců. Ve videohře je opět 25 prokletých kapitol.

K tomu se přidává fakt, že úvod hry do Průkopník Systém se spustí až poté, co si postavíte postavu. Jako každý text na obrazovce určitě, hra vám řekne, které nabídky používají statistiky, ale žádné z nich vám v praxi předem neukáže. Dal bych cokoli za úvod do postavy, který vám opravdu dá idea Jak vypadá dobrá stavba. A jistě, hra má předem připravené prototypy, aby to všechno bylo jednodušší, ale při vytváření vlastního rozmarného filmu je zábava. Je smutné, že tato radost byla pohřbena za více než deset let polozáhadných režimů.

Chci ve vaší videohře udělat někoho skvělého, to opravdu dělám. Nemám na to pět hodin. Jsem rád, že strávím pět hodin hledáním referenčních materiálů, když se potkávám s přáteli, ale jsem Ne Dělám tyhle sračky, když jsem byl sám na počítači, abych si sám zahrál hru. Promiňte Usnadněte si hovno. Moc prosím.