Fáma: Skutečný Mario titul asi nikoho nešokuje

Už je to nějaký čas, co jsme naposledy slyšeli o filmu Mario z Illumination. Poté, co jsme se s tím dostali na internet, říkáme: zajímavý lité kulkyV dubnu jsme slyšeli, že návrat instalatéra na velké plátno byl Odloženo na rok 2023. Pro některé je oslava, toto zpoždění v datu vydání by mohlo být skvělou příležitostí k poskytnutí více informací o nadcházející funkci animace; Ale kdykoli jdeme hledat novinky, zdá se, že všechny aktualizace byly přesunuty do jiného hradu.

To je zatím (no, zhruba). Jak bylo poznamenáno včera Tweet vložit Na Twitteru má film nyní první záznam Pařížská světelná studia Webové stránky, což znamená, že můžeme mít konečně představu o tom, jak se tento „film o Mariovi“ bude jmenovat. Po měsících hledání správné odpovědi – Je to film o Mariovi? Super Mario? Instalatér krčící se skrytý vůz? – Zdá se, že Illumination Studios se shodli na názvu a na jakém zasedání správní rady by muselo přijít s tímto názvem.

Podle webu bychom chystaný film hloupě nenazvali „The Mario Movie“, ale ne. Zdá se, že osvětlení posouvá loď o tolik dál, že to vypadá, jako by točili film – počkej – Super Mario Bros.

Nyní jsme stejně překvapeni jako vy, že se týmu za tituly líbí opovrženíhodný já a ehmA Jsem ošklivý 2Původní rozhodnutí o pojmenování bude učiněno s jejich nejnovější IP Nintendo, ale hej, alespoň to bude každý vědět na základě filmu.

Samozřejmě, že tento titul nebyl oficiálně potvrzen prohlášením Illumination, ani samotným Big N, takže šance, že uvidíme Chrise Pratta hrát ve filmu ‚Plumb and Plumber‘, nebyly vyloučené. zatím.

Prodej velkého jména, jako je Mario, vždy vyžadoval poměrně rychlou marketingovou kampaň, a pokud je to důvod pro jeden z nejpředvídatelnějších titulů, které jsme za chvíli viděli. budiž. Původní název nebyl nic jiného než vzdálený sen.

