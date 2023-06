Sonic Superstars nebudou recyklovat místa, jako je Green Hill Zone

Před spuštěním Sonic Origins Plus koncem tohoto měsíce Sega oficiálně zvedla víko multiplayerové platformy Sonic Superstars. Přenese Sonica a jeho přátele na zcela nové mystické místo známé jako Severní hvězdné ostrovy.

Zatímco hra má většinou za cíl zachovat „klasický“ pocit, prostředí se budou skládat z různých „nikdy neviděných“ oblastí. Producent série Sonic Takashi Iizuka to v nedávné době pro IGN rozvedl a vysvětlil, jak hráči v tomto připravovaném bočním posuvníku neuvidí odlišné oblasti jako Green Hill nebo Chemical Plant.

„V Sonic Mania se Green Hill Zone trochu změnila. A dokud Sonic Origins, máme Green Hill jako součást Sonic the Hedgehog. Ale to, co jsme chtěli udělat se Sonic Superstars, bylo skutečně vytvořit něco nového a jít ven a vytvořit tyto zbrusu nové ostrovy, které můžete prozkoumat jako Sonic.“ … Chtěli jsme na to vzít Sonic [the] Zcela nové North Star Islands a nechte Sonica v tomto novém prostředí volně běhat. Takže jsme chtěli vytvořit úplně nová místa pro Sonic, aby mohl vstoupit do tohoto nového titulu.“