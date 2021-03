PRAHA – Policie a vojenské síly v České republice zřídily 500 kontrolních bodů po celé zemi, protože jako jedna z nejvíce zasažených zemí EU v pondělí u příležitosti prvního výročí propuknutí koronového viru.

Asi 30 000 policistů bezprecedentně prosadilo nové omezení, které lidem znemožnilo přestěhovat se do jiných okresů, pokud nechodili do práce nebo se nestarali o příbuzné.

Jedná se o součást řady opatření, která vstoupila v platnost v pondělí, když se středoevropská země snaží omezit šíření vysoce nakažlivé virové varianty, která byla poprvé zjištěna v Británii.

Premiér Andrzej Babis uvedl, že cílem tohoto kroku bylo zabránit kolapsu nemocnic v zemi pod tlakem péče o pacienty Govt-19.

Z nedělních 7 049 pacientů v českých nemocnicích v Govt-19 potřebovalo 1507 pacientů intenzivní péči, protože vzrostly infekce z britské varianty. Obě čísla se blíží záznamům z minulého týdne.

Od 1. března loňského roku zaregistrovala Česká republika první tři lidi infikované koronovým virem, 10,7 milionu lidí zaznamenalo více než 1,24 milionu potvrzených případů s 20 469 úmrtími.

Sedmidenní zavádění denních nových případů vzrostlo z průměrných 70,75 na 100 000 případů 14. února na 109,82 na 100 000 v neděli, což je podle Johns Hopkins University nejhorší individuální míra na světě.

Od pondělí by lidé v České republice, kteří chodí cvičit, neměli opustit svoji obec. Zavřeny byly také mateřské školy a školy pro děti se zdravotním postižením, otevřené zůstaly pouze obchody prodávající základní věci.

Odborníci však tvrdí, že tato opatření nestačí k prevenci viru.

„Považuji za nejdůležitější opatření, která nebyla použita,“ řekl českému veřejnoprávnímu rozhlasu biochemik John Trunca. „Jde o omezení kontaktů v práci, zejména v průmyslu.“

Vláda také schválila plán, který by vyžadoval povinné hromadné testování zaměstnanců. Začne to ve středu ve společnostech s více než 250 zaměstnanci a v pátek ve společnostech s nejméně 50 zaměstnanci.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Howlisek uvedl, že asi 10 000 společností otestuje v příštích dvou týdnech 2,1 milionu pracovníků.

Howlisek dříve odmítl výzvy k uzavření alespoň některých továren a továren jako „nespolehlivé“.

Země mezitím zrychluje svůj očkovací program a do očkovacích center se připojují praktičtí lékaři. Bylo podáno více než 650 000 dávek vakcíny. Bobbis uvedl, že v březnu projde programem EU 1 milion vakcín a v dubnu dalších 2,6 milionu.

Na znamení solidarity se tři státy v sousedním Německu pokoušejí ovládnout epidemii injekcí 15 000 dávek astrogenní vakcíny do České republiky.

Babiš a proruský prezident Miloš Zeman uvedli, že budou používat ruskou vakcínu Sputnik V, i když ji ruská agentura pro léčivé přípravky neschválí.

Maskovaný muž kráčí ve čtvrtek 25. února 2021 po středověkém Karlově mostě v Praze. Česká vláda předchází a zpřísňuje pravidla týkající se obličejových masek pro občany a obyvatele cestující do zemí zasažených vysoce nakažlivým koronovým virem. Od čtvrtka budou Češi povinni nosit nejlepší masky na přeplněných místech, včetně obchodů, nemocnic a veřejné dopravy. (AP Photo / Peter David Josek)

V pondělí 1. března 2021 kontrolovali policisté auta na silnici mezi městy Československo a Československo Krumlov poblíž Kosova. Byla stanovena omezení bezplatného cestování pro lidi v České republice. Cestování do jiných okresů je zakázáno, pokud nechodí do práce nebo se nestarají o příbuzné. (AP přes Václav Panzer / CDK

V pondělí 1. března 2021 zaparkoval policista auto na silnici mezi městy Ostrava a Obava poblíž Tehilovu v České republice. Byla stanovena omezení bezplatného cestování pro lidi v České republice. Cestování do jiných okresů je zakázáno, pokud není potřeba jít do práce nebo se starat o příbuzné. (Jaroslav Ozana / ČTK přes AP) ** SLOVAKIA OUT **