„Něco starého, něco nového“ Kingston Music Festival | zábava

Kingston – Kingston Chamber Music Festival se vrací ve své 34. sezóně s mixem klasických oblíbených fanoušků spárovaných s novými představeními.

Sedm koncertů počínaje 26. červencem se bude konat během dvou týdnů v červenci a srpnu v Edwards Hall v kampusu University of Rhode Island.

Festival byl založen v roce 1989 a jeho duchovním dítětem je David Kim, který je od roku 1999 koncertním mistrem Philadelphia Orchestra. Pod uměleckým vedením Natalie Chu festival nadále přivádí na jižní Rhode Island mnoho nejlepších světových hudebníků.

Festival odstartuje ve středu 26. července Richard Woodhams, hlavní hoboj Philadelphia Orchestra v letech 1977 až 2018. Na koncertě zazní vzácná díla francouzského skladatele Jeana Fransaye a českého skladatele Josefa Suka, které Woodhams uvede po boku Ayano. Ninomiya Chi Hongchen housle, viola; Clancy Newman, violoncello; a Natalie Chu, klavír. V pátek 28. července se vrací na Grammy nominovaný Dover Quartet s držitelem Grammy Masonem Batesem, Bellou Bartok a Franzem Schubertem.

V neděli 30. července se představí soubory Woodhams, Dover Quartet a Natalie Zhu a její manžel Che-Hung Chen, první tchajwanský člen Philadelphia Orchestra, který vyhrál první cenu v Banff International String Quartet Competition. Woodhams and the Dover Quartet budou spolupracovat na dílech Bernharda Krösela. Joel Link, Doverův první houslista, zahraje s Cho a uvede Faurého Sonátu A dur pro kouzelné housle. Doverské kvarteto a Chin přednesou violový kvintet Antona Dvořáka.

Ve středu 2. srpna se kytarista Jason Vue, oceněný cenou Grammy, připojí k houslistům Jasmine Lin a Zacharymu Deboovi, houslistovi Burchardovi Tangovi a violoncellistce Priscille Leeové, aby zahráli Top 100 tanečních písní Aarona Jaye Kernese. Večerem provedou také violoncellista Igor Diachkov, klarinetista David Shifrin a klavíristka Amy Yang.

Na koncertě s názvem „One Of A Kind“ v pátek 4. srpna vystoupí spolupracovníci Che-Yen Chena, viola; Jasmine Lin, Viola; Burchard Tang, viola; Igor Dyachkov, violoncello; Priscilla Lee, violoncello; Dominique de Williencourt, violoncello; Zack Debo, housle; Jasmine Lin, housle; Amy Yang, klavír a Natalie Chu, klavír.

„Pochybuji, že už někdo takto programoval,“ říká technická ředitelka Natalie Chu. „S mým manželem Chi Hong Chenem jsme přišli s nápadem zkombinovat stejné nástroje na celý koncert. Uvědomili jsme si, že máme tři violoncellisty, tři houslisty a dva houslisty, kteří budou ten týden hrát také na violu, což poskytlo úžasná, ale vzácná příležitost prozkoumat komorní hudbu.“ Psáno pro čtyři violy a tři violoncella“.

V sobotu 5. srpna vystoupí francouzský violoncellista a skladatel Dominique de Willencourt jako jediné sólové vystoupení festivalu v luteránském kostele Dobrého pastýře v Kingstonu. Williencourt zahraje Incantations of the Lonesome Cellist se dvěma suitami od Bacha a jednou z jeho skladeb na kavkazská témata.

V neděli 6. srpna zahájí festivalové finále malý koncert jednoho ze studentů klavíru Zhu, Williama Ge. Na koncertě zazní skladba pro violu, violoncello a klavír skladatelky Tiny Davidson, jejíž paměti Let Your Heart Be Broken vyšly letos v březnu.

Kromě toho se hodinu před každým koncertem uskuteční série Meet the Artist s rozhovory s různými umělci a ve finále festivalu vystoupí před koncertem mladý umělec.

Pro více informací nebo nákup vstupenek navštivte kingstonchambermusic.org/tickets Nebo zavolejte na číslo 401-308-3614.

