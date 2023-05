Studentský řečník Levine 23 bude lidem z Wesleyanu chybět

Než Ben Levine dosáhl 23 let jako wesleyský student, navštívil přítele na akademické půdě. Společně se vydají do třídy, aby nalezli studenta, který na tabuli pracoval na matematickém problému a přitom pouštěl punk rock do sluchátek. Poté si student sundal sluchátka a nadšeně vysvětloval, na čem pracuje.

„Připadal jsem si jako ve filmové scéně,“ řekl Levine, který byl vybrán, aby promluvil na promoci 28. května. „Byl jsem nadšený, protože to bylo opravdu poprvé, co jsem si pomyslel, ‚tohle je ten typ člověka, se kterým se opravdu chci obklopit‘, i když jsem školu ještě neznal. To byl klíčový okamžik.“

O více než čtyři roky později jsou titulky téměř připraveny k uvedení v době Levene ve Wesleyan. Po celou dobu byl obklopen takovými lidmi, kteří ho přivedli do Middletownu z jeho domova v Nyacku v New Yorku. Jsou to, co mu bude nejvíc chybět.

„Bez ohledu na to, vždy budete mít kolem sebe přítele,“ řekl Levine, dvouoborový obor státní správa a vzdělávání. „To mi bude opravdu chybět.“

Součástí jeho wesleyanské cesty byla práce v přijímací kanceláři jako turistický průvodce – seznamoval potenciální studenty se samotnými zkušenostmi a lidmi, kteří ho sem přivedli.

Levin zde strávil většinu času a byl velmi zaneprázdněn. Předstíraný soud. tenisový klub. přijímačky. výzkum. Výuka na stáži. Mazelové tóny. Biografie pokračuje. Měl ruku ve všem, všude a pokaždé.

V neděli Levine plánuje mluvit o svém strachu, že ho na vysoké škole nebudou brát vážně kvůli jeho nízkému vzrůstu, a jak mu Wesleyan osobně pomohl, říká. Vysoká škola pro něj znamená nový začátek, protože našel domov v komunitě vstřícných lidí. „Myslím, že mě Wesleyan přiměl k větší jistotě ve své schopnosti,“ řekl.

Řekl, že se těší na projev a příležitost vyjádřit, co nabízí. Tím, že zde vyrostl v mnoha ohledech, řekl, že to poskytuje příležitost něco vrátit škole a komunitě.

„Je to opravdu skvělá zkušenost a čest,“ řekl Levine o řečnících. „Chtěl jsem to udělat, protože je to věc, kterou si budu pamatovat, a je to tak důležitý okamžik v mé vlastní zkušenosti.“

Levine je nadšený z toho, co přinese budoucnost. V srpnu odcestuje do České republiky vyučovat angličtinu na Fulbrightově stipendiu. Česky zatím nemluví, ale učí se přes online aplikaci.

Z dlouhodobého hlediska doufá, že bude pracovat v právu nebo veřejné politice, než se později v životě vrátí k učitelství. Řekl, že provádí výzkum projektu zaměřeného na vzdělávací klauzule ve státních ústavách a možné způsoby, jak učinit veřejné vzdělávání spravedlivějším, pod vedením Paula Trachtenberga60, emeritního profesora práva na Rutgers University. „Mám pocit, že mohu přispět více, než jsem kdy předtím cítil,“ řekl Levine.