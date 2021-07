Mohutná vnitřní kometa se na novém snímku jeví jako „krásná malá rozmazaná tečka“

Kometu obklopenou zakalenou vrstvou plynu lze vidět uprostřed tohoto kompozitního barevného kompozitního obrazu. obrázek : LOOK / LCO

Kometa Bernardinelli-Bernsteina, jak je nyní známá, nebude mít nejbližší přístup ke slunci dalších 10 let, ale objekt již vykazuje známky života, jak ukazuje tento fascinující nový obrázek.

Astronomové s observatoří Las Cumbres Tento snímek byl pořízen večer 22. června 2021 a potvrzoval, že objekt je aktivní kometa. Nadcházející cloudový objekt Oort, původně umístěný na planetě 2014 UN271, byl přejmenován na kometu C / 2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein na počest dvou jeho objevitelů, Pedra Bernardinelliho a Garyho Bernsteina, a to pomocí průzkumů temné energie.

LCO hruď Obrázek komety 14. července , kolem jádra komety se objeví zakalená vrstva. To, že toto tělo je spíše kometou než planetou – fiktivní termín pro asteroid – je nyní stále jasnější.

byl viník objevitel Podle údajů průzkumu temné energie shromážděných dalekohledem Blanco v Chile od roku 2013 do roku 2019. Potvrzení aktivního stavu komety přišlo pouhé tři dny po prvním červnovém oznámení jejího objevu. 19. Komety jsou naplněny ledem a tento led začíná sublimovat – změní se z pevného přímo v Plyn – když se objekt přiblíží ke slunci.

Umělecký dojem komety Bernardinelli-Bernstein. obrázek : NOIRLab / NSF / AURA / J. da Silva (Space Engine)

G / O Media mohou dostat provizi

Při odhadované délce 100–370 kilometrů je objekt pravděpodobný Mezi největší komety, jaké kdy byly objeveny. Velikost jádra komety Bernardinelli-Bernstein je třeba ještě vylepšit, takže je ještě příliš brzy na to, abychom v této věci učinili definitivní oznámení. Pokud se to však potvrdí, může to být trojnásobek velikosti současného rekordmana, komety Hale-Bopp, která se mu přiblížila v roce 1995.

Hvězdárna Las Cumbres byla v dobré pozici, aby potvrdila, že objekt byl kometou. Hvězdárna se může pochlubit sítí robotických dalekohledů po celém světě, a to i na jižní polokouli, kde jsou pohledy na tělo ideální.

„Protože nový objekt byl tak daleko na jih a docela slabý, věděli jsme, že nebude existovat mnoho dalších dalekohledů, které by ho mohly pozorovat,“ vysvětlil Tim Lister, vědecký pracovník LCO, v prohlášení.

Hlavní snímek pořídili dalekohledy LCO v Jihoafrické astronomické observatoři. Kvůli příčnému časovému pásmu byli astronomové na Novém Zélandu – členové projektu LCO Outbursting Objects Key (LOOK) – první, kdo objevil výmluvné známky komety.

„Protože jsme tým po celém světě, stalo se, že bylo poledne, zatímco ostatní lidé spali,“ uvedla ve svém prohlášení LCO astronomka Michelle Bannisterová z University of Canterbury na Novém Zélandu. . “První snímek zakrýval kometu satelitním vedením a mé srdce kleslo. Ale ostatní byli jasní a oslniví: určitě existuje krásná malá mlhavá tečka, vůbec ne tak jasná jako hvězdy vedle ní!”

Aktivní stav komety je neutěšený výsledek, Vzhledem k jeho současné poloze asi 1,8 miliardy mil od Slunce. asi 20 AU od Slunce (kde 1 AU se rovná střední vzdálenosti od Země ke Slunci), objekt je aktuálně blíže než Neptun (30 AU), ale stále více než dvojnásobná vzdálenost od Saturnu (9,5 AU). Kometě Bernardinelli-Bernstein bude trvat dalších 10 let, než se přiblíží k nejbližšímu bodu, kdy to bude 10,95 AU od Slunce. Po dosažení perihelionu se kometa vrátí do Oortova mraku na cestu, která může trvat stovky tisíc Možná dokonce miliony let.

Kometa je nyní aktivní, takže je zajímavé přemýšlet o tom, jak by mohla vypadat v roce 2031. Pravděpodobně však nebude viditelná pouhým okem, Vzhledem k obrovským vzdálenostem by to neměl být problém pozorovat kometu dalekohledem. Bez ohledu na to objekt poskytne astronomům nebývalý pohled na kometu velkého rozsahu a očekávaný „ohňostroj“, řekla Meg Schwamb, lektorka na Queen’s University Belfast, Popište to Pro mě minulý měsíc.

Ale jak ukazuje nový obrázek, nebudeme muset čekat až do roku 2031, abychom si mohli užít tuto kometu a její vědecké show, protože již začíná světelnou show.

Více: Sakra, opravdu slibná kometa se rozpadla na kousky.