Filmová hvězda útočí na West Ham kvůli nedostatku přestupů

Filmová hvězda a celebrita Nick Frost kritizoval svůj milovaný klub za nedostatek přestupů v lednovém okně, protože se blíží den uzávěrky.

Velký fanoušek West Hamu Frost je možná nejlépe známý pro své role ve fantastických filmech Shaun of the Dead a Hot Zuz.

Stejně jako mnoho dalších fanoušků West Hamu je Frost hluboce frustrovaný nedostatkem přestupové aktivity v lednovém okně a ve druhé polovině sezóny je o co hrát.

(Foto od Susie Pratt/Getty Images pro Metro-Goldwyn-Mayer Pictures)

West Ham svádí skutečnou bitvu mezi první šestkou, je v osmifinále Evropské ligy a měl by se – řečeno slavnými slovy – kvalifikovat do pátého kola FA Cupu.

Pro mnoho fanoušků West Hamu připadá poslední týden přestupového období jako Hromnice.

Po uzavření několika velkých obchodů v poslední den uzávěrky pod vedením Davida Moyese – včetně Nikoly Vlasice a Alexe Kralla v letním okně – stále existuje naděje, že Hammers získají podpisy, které manažer chce a potřebuje.

(Foto: Ethan Miller/Getty Images)

I když zasvěcenci Claret a Hue – kteří mají přímé vazby na hierarchii kladiv – včera tvrdili, že šance na uzavření obchodů se zmenšují od zítřka, kdy uplyne pět dní od uzavření okna.

Mnoho příznivců je však velmi frustrováno tím, že se neplánuje uzavírat obchody již v lednu. Zejména proto, že se porážkám s Leedsem a Man United zdálo možné se vyhnout, West Ham byl oživen několika novými přírůstky v klíčových oblastech.

Očekávání vzrostla po listopadovém příchodu českého miliardáře Daniela Křetínského a jmenování bývalého trenéra přestupů z Man City Roba Neumanna šéfem náboru West Hamu.

(Foto od JOEL SAGET/AFP přes Getty Images)

Ale – zatím – se nezdá, že by to znamenalo velký rozdíl, protože Moyes stále nemůže podepsat tolik potřebného útočníka, přestože přiznal, že se o to dva roky snažil.

Frost mluvil jménem mnoha frustrovaných fanoušků West Hamu, když na Twitteru naříkal nad nepřipraveností a ambicemi přestupů milovaných Hammers.

„Co se děje ve WHU?“ Frost uvedl na Twitteru.

Prezident Hammers David Moyes s vedoucím náboru Robem Newmanem. Foto: West Ham

🤬🤬🤬 – Nick Frost (@nickjfrost) 25. ledna 2022

