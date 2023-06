Německo U21s utrpělo šokovou porážku s Českou republikou, když Itálie porazila Švýcarsko v pětigólovém thrilleru.

Nick Emms pro Mailonline





Německo do 21 let utrpělo šokovou prohru s Českou republikou po pozdním gólu

Němci se dále utkají s Anglií U21 a nyní budou zoufale toužit po vítězství

Itálie a Švýcarsko odehrály pětigólový thriller, skóroval Wilfred Knonto.

Německo do 21 let utrpělo šokovou porážku s Českou republikou před střetnutím s Anglií, zatímco Itálie a Švýcarsko byly zapojeny do pětigólového thrilleru.

Němec jmenoval silnou základní sestavu s takovými jako Josh Wagnoman, Tom Krause, Luca Netz a Kevin Schade.

Jejich tým však utrpěl překvapivou porážku od České republiky, Anglie byla v prvním zápase pohodlně vyslána.

Václav Čejk se trefil ve 33. minutě a zajistil Čechům poločasové vedení, než v půlhodině vyrovnal Angelo Stiller.

Německo přes svou převahu nenašlo přemožitele a obránce pražské Sparty Martin Witty porazil Čecha pozdě.

Angelo Stiller vyrovnal poté, co Václav Čejk posunul Česko do vedení

Zesnulý vítěz Martina Wittic viděl Českou republiku do 21 let odkráčenou se třemi body

Jinde Itálie U21 porazila Švýcarsko U21 v pětigólovém thrilleru, když brzy udeřil Fabiano Parisi.

Německo se utká s Anglií a má co dělat, pokud se má kvalifikovat ze skupinové fáze.

Co se týče Itálie, ta měla se Švýcarskem napínavý zápas o ne méně než pět branek.

Lorenzo Pirola začal Italům dobře, než Wilfried Gnonto z Leedsu v 11 minutách zdvojnásobil jejich náskok a vstřelil o šest minut později.

Brzy to bylo 3:0, když Fabiano Parisi z Empoli skóroval na prahu poločasu a zajistil Itálii pohodlný náskok.

Ve druhém poločase si to ale nechali utéct poté, co Kastriet Imery z Young Boys stáhla jednu zpět dvě minuty po restartu.

Basilejský záložník Jhegi Amdoni dal Itálii remízu 3:2, když provedli několik změn, aby si udrželi náskok a získali vítězství.