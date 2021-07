Po zahájení olympiády obyvatelé Tokia touží po olympijských davech, skandování a slavnostech, které epidemii zrušily | Hlas Ameriky

Tchaj-pej – Žádní zahraniční diváci neutrácejí zdarma. Spousta obav z COVID-19. A s odloženou olympiádou, která začíná v pátek, je pro některé obyvatele Tokia těžké najít ducha hry.

„Ve městě není smysl pro oslavu,“ řekl člen Viro Tokijský člen první strany Hiroyuki Nakayama před zahájením her pro VOA Mandarin.

Celkově vzato to není příliš uspokojivé, “uvedl člen rady guvernérů Tokijského města. “Neexistují žádní turisté, takže neexistuje žádná skutečná naděje, že hry oživí ekonomiku. Ačkoli se proti této akci postavilo mnoho lidí,” jakmile vláda dala zelenou, lidé si uvědomili, že nemá smysl protestovat, takže nyní doufám, že olympiáda proběhne hladce a bezpečně.

Nakayama není vzácný odmítající. Podle průzkumu zveřejněného 13. července společností Ipsos, která se zabývá průzkumem trhu, je 78% respondentů v Japonsku přesvědčeno, že Tokio by během pandemie nemělo být hostitelem olympijských her. Od té doby Tokio 21. července přidalo 1 832 potvrzených případů koronaviru poté, co minulý týden přidalo téměř 1 000 nových případů denně po dobu sedmi po sobě jdoucích dní. Pouze 29% japonské populace bylo očkováno.



Hráči z USA procházejí během zahajovacího ceremoniálu na olympijském stadionu na Letních olympijských hrách 2020, 23. července 2021, v japonském Tokiu.

Od 21. července byly potvrzeny případy mezi sportovci, včetně českého stolního tenisty, amerického hráče plážového volejbalu, nizozemského krasobruslaře, člena chilského týmu taekwondo, americké alternativní gymnastky a americké ženské tenistky. Ačkoli u sportovců není nutné úplné očkování, testování probíhá a začíná dříve, než opustí své domovské země, protože mnoho lidí mělo pozitivní test. Někteří se nedostali do Japonska, které hry loni zrušilo kvůli pandemii.

Ryoko Fujita, člen japonské komunistické strany a člen místního parlamentu v Tokiu, řekl VOA Mandarin, že podle nedávných simulací odborníků „„ i kdyby se olympijské hry nekonaly, diagnostická míra v Tokiu přesáhne v srpnu 2 000 denně. “

16. července japonský premiér Jošihide Suga prohlásil, že vláda přijímá opatření na kontrolu epidemie a zajištění „bezpečnosti a duševního klidu“ na olympijských hrách v Tokiu.

Fujita, která je zdravotní sestrou již dvě desetiletí, uvedla: „Vláda trvá na pořádání olympijských her a neustále propaguje slogan„ Bezpečné a bezpečné olympiády “na různých platformách, ale ignoruje nárůst veřejných shromáždění a nemá žádná skutečná protiopatření.“

20. července Shigeru Omi, A odborník na infekční choroby Řekl šéf podvýboru pro koronaviry v tokijské vládě v televizi To, že v prvním srpnovém týdnu by nové potvrzené případy v Tokiu mohly dosáhnout nového vrcholu přibližně 3 000 denně, což by pravděpodobně napnulo lékařské zdroje.

Takashi Sato, administrativní pracovník, před začátkem her pro VOA Mandarin řekl, že s Tokiem podle čtvrté nouzové deklarace jsou obyvatelé příliš utlumeni varováním, „ve skutečnosti nedodržují předpisy“.

Seiichi Murakami, majitel cukrárny v Tokiu, řekl VOA Mandarin, že si kdysi myslel, že olympiáda podpoří podnikání, které bylo v útlumu. Ale s pandemií, která se zhoršuje a žádní turisté nepřijdou do města kvůli hrám, teď přemýšlí, jestli by měl zavřít cukrárnu.

“I když se míra očkování dramaticky zvýší, je před námi ještě dlouhá cesta, než se ekonomika skutečně zotaví,” řekl Murakami pro VOA Mandarin.

Takayuki Kojima, který vede školu v Tokiu Cram, řekl VOA Mandarin, že jeho studenti nemají o hry zájem a málokdy slyší, jak o nich někdo diskutuje. Většinou se zajímá o finanční přežití, když jsou nyní lekce online. Doufám, že toto je poslední nouzové oznámení. Vláda musí zavést míru očkování a kontrolovat epidemii, jinak život každého dosáhne kritického bodu. “

Ikwe Furukawa žije poblíž Národního stadionu, který byl hlavním stadionem pro olympijské hry v roce 1964 a přestavěn na olympijské hry v roce 2020. VOA říká Mandarinovi, že existuje tolik omezení, že se nemůže přiblížit ani místu, kde bydlí v sousedství.

“Kvůli pandemii … opravdu nemám pocit, že jsme hostitelskou zemí. Jedná se o soutěž online, takže se zdá, jako by se všechno dělo v cizí zemi.” „Lidé nemohou být nadšení.“

Takako Koyama, žena v domácnosti v Tokiu, řekla VOA: „Japonci jsou ve skutečnosti více znepokojeni zahraničními hráči přicházejícími z dálky a nemají diváky, kteří by jim fandili. Ale kvůli omezením, zahraniční hráči … nemohou cítit nadšení davu. Je mi hráčů velmi líto. “.

Kojima souhlasil a dodal, že „hlavní turnaje ve Spojených státech a v evropských fotbalových zápasech by mohly umožnit divákům. Olympiáda by měla otevřít některé populární akce, aby alespoň Japonci mohli fandit všem hráčům.“

Koyama poznamenal, že po opakovaných nouzových prohlášeních se lidé těšili na hry před vyhlášením další nouzové situace.

„Školní aktivity a výlety byly zrušeny, ale olympiáda stále pokračuje,“ řekla. “Štafeta olympijské pochodně byla zrušena a na soutěži nebude žádné publikum. Jaký je význam takových olympijských her? Jaký druh zprávy se přenáší do budoucnosti? Nemohu to vysvětlit ani dětem.” “

Některé informace v této zprávě pocházejí od agentury Reuters.