Čína vrací úder Austrálii na „červené linii“ Šalamounových ostrovů a říká: „Pacifik není něčí dvorek“

Čína kritizovala Austrálii za to, že se postavila proti bezpečnostní smlouvě se Šalamounovými ostrovy, označila to za porušení suverenity motivované koloniálním mýtem a prohlásila, že Canberra nemá právo stanovovat žádnou „červenou čáru“.

Stalo se tak, když australský premiér Scott Morrison řekl, že zřízení čínské vojenské základny v této zemi jižního Tichomoří bude pro jeho vládu „červenou linií“, jen několik dní poté, co Peking a Honiara potvrdily podpis dohody, aniž by prozradily podrobnosti.

Mluvčí čínského ministerstva obrany Tan Kefe ve čtvrtek řekl, že řeči o tom, že Čína vybuduje námořní základnu na Šalamounových ostrovech, jsou „čistými falešnými zprávami“, přičemž obvinil australskou vládu a média ze záměrného překrucování faktů a vyvolávání napětí.

Spolupráce podle nové bezpečnostní dohody bude zahrnovat „zachování sociální systémOchrana životů a majetku lidí a humanitární pomoc [and] Tan zopakoval důraz na reakci na přírodní katastrofy.

Náměstek čínského ministra zahraničí Xie Feng ve stejný den na online akci s tichomořskými ostrovními zeměmi uvedl, že vyjednávání a podpis dohody o bezpečnostní spolupráci je „posvátným právem dvou suverénních zemí“ v souladu s mezinárodními zákony a normami a nikdo to neudělal. Právo ukazovat prstem na Čínu.

Na jakém základě může Austrálie nakreslit „červenou čáru“ pro Šalamounovy ostrovy, 2000 km [1,200 miles] Daleko, Čína, 10 000 km? Pokud nejde o zásah do suverenity jiné země, vměšování se do vnitřních záležitostí jiné země, o porušení mezinárodních pravidel, tak co to je? „

Shih řekl, že australský postoj se rovná „dezinformacím, pomluvám, nátlaku a zastrašování“ a důkazu, že zůstává „posedlá koloniálními mýty, nátlakovou diplomacií a snahou ovládnout tichomořské ostrovy, aby si udržela svou takzvanou sféru vlivu“.

Prohlásil, že „Tichý oceán je společným domovem zemí tohoto regionu, nikoli něčím ‚dvorkem‘ nebo ‚trávou‘, a měl by to být divadlo pro mezinárodní spolupráci, nikoli šachovnice pro geopolitické hry“.

Bezpečnostní dohoda mezi Čínou a Solomonem je „otevřená a transparentní [and] „Spuštění centra spolupráce v oblasti změny klimatu pro Čínu a tichomořské ostrovní země ve východní čínské provincii Shandong,“ řekl Xie na virtuální akci.

Řekl, že Čína chápe problémy související se změnou klimatu, kterým ostrovní národy čelí, a je ochotna poskytnout pomoc „jako přítel, partner a bratr“.

Akce se zúčastnili představitelé ze Šalamounových ostrovů, Kiribati, Niue, Samoy, Tongy, Mikronésie, Kiribati, Fidži a Vanuatu.

Premiér Solomon Manasseh Sogavari a čínský velvyslanec Li Ming se 22. dubna účastní slavnostního otevření komplexu Národního stadionu financovaného Čínou v Honiaře. Financovaný komplex Národního stadionu v Honiaře 22. dubna. Foto: AFP>

„Čína nemá žádný sobecký zájem na rozvoji vztahů a spolupráce s tichomořskými ostrovními zeměmi,“ zdůraznil Xie. „[It] Nehledá ‚sféry vlivu‘ ani se nezapojuje do šikany a nátlaku, ale je vždy konstruktivní silou pro mír a rozvoj.“

Bezpečnostní dohoda mezi Čínou a Šalamounovými ostrovy, od té doby, co byla oznámena minulý týden, vyvolala vážné obavy o Spojené státy a jejich tichomořské spojence.

Bílý dům poslal a Delegace na vysoké úrovni do Honiary Varovat premiéra Manasseha Sogavaryho před blíže nespecifikovanou akcí proti jeho zemi. V pondělí také americký spojenec Japonsko vyslal svého náměstka ministra zahraničí s tím, že dohoda s Pekingem by mohla ovlivnit bezpečnost celého asijsko-pacifického regionu, zatímco Nový Zéland, tichomořská země, si kladl otázku, zda by to nedestabilizovalo region.

Austrálie, která je největším dárcem pomoci Šalamounovi a má s ní bezpečnostní vazby, reagovala silněji. Když se tato zpráva poprvé objevila v březnu, snažila se přinutit Sugavariho, aby dohodu nepodepsal.

A zatímco Morrison zopakoval svůj nesouhlas s čínskou námořní základnou, ostatní politici vyslovili důraznější rétoriku ohledně dopadu dohody na australskou národní bezpečnost.

Sujavari má snažil se uklidnit To vše není pro čínskou základnu v bezprostřední budoucnosti, vyzval kritiky, aby respektovali suverénní zájmy jeho země, a řekl, že tradiční partneři, jako je Austrálie a Nový Zéland, zůstávají důležití.

