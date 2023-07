Wimbledon: Cameron Norrie porazil trika Tomáše Macháka a zahájil kampaň v All England Clubu | Režie Dan Evans | Novinky z tenisu

Brit Cameron Norrie, nasazená jednička Wimbledonu, dosáhl čtyřsetového vítězství nad mladým českým trikem Tomášem Machákem.

27letý hráč, loni semifinalista, prohrál druhý set, ale pokračoval a zaznamenal výhru 6-3 4-6 6-1 6-4 pod střechou kurtu na Court One.

Meshach, který je na 108. místě na světě, debutoval ve Wimbledonu a odehrál první zápas na travnatém turné v kariéře.

Ale i tak byl 22letý hráč nebezpečným soupeřem v prvním kole, když v Davis Cupu porazil krajana Norrie Dana Evanse a začátkem tohoto roku dovedl Novaka Djokoviče do tiebreaku.

V úvodním setu se pro Norrieho žádné drama nekonalo, i když si zajistil brejk 3-2 a další, aby to zabalil.



obrázek:

Tomáš Machák a Nuri si podávají ruce u sítě



12. nasazený stále nosil pásku na koleni, kterou nosil po celou dobu působení Queen, ale ať už byl problém jakýkoli, příliš ho to netrápilo.

Ve druhém se však věci zhroutily, když Nuri dvakrát ukázal prstem na trávník poté, co si špatně přečetl odskok míče a hodil forhendy do sítě, než Machak stačil hru vyrovnat.

Ale Nouri se vrátil na trať ve třetím, chytil dvojnásobnou přestávku a set zabral za pouhých 24 minut.

Napravil brzký brejk ve čtvrtém forhendu, který nechal Meshacka v kopci na základní čáře.

Další body zlomu šly tam a zpět, ale byl to Nuri, kdo udělal jednu hůl a dokončil povzbuzující vítězství za 2 hodiny 32 minut.

„Poslední dva roky jsem čekal v dešti,“ řekl Nuri. „Takže bylo dobré běžet minulý rok a pak mít možnost hrát na tomto hřišti.

„Je dobré to udělat a dostat prvního z cesty.“

Evans byl knokautován Halesem navzdory jeho boji Britské branky se vzdalují tenisu

Dan Evans přiznal, že když s tenisem nakrátko skončí, pomůže mu to překonat další zklamání z prvního kola ve Wimbledonu.

Držitel druhého britského dresu vypadl z prvního kola popáté v osmi zápasech v hlavním tahu poté, co ho Francouz porazil 6-2, 6-3, 6-7 (5-7), 6-4 Quentin Hales.

Australan Jason Kubler-Evans loni prohrál v prvním kole a rychle se ocitl ve známé pozici, kdy v pondělí hrál v All England Clubu dva sety, ale byl nucen se v úterý vrátit, aby dokončil svůj zápas.

Wren způsobil další zpoždění, a když byly zrušeny všechny zápasy na vnějším dvorci, Evans ho viděl přesunout se na centrální kurt, odkud vycouval.

Ale nebudou se konat žádné noční turnaje, protože Hales si zajistil místo ve druhém kole solidním forhendovým vítězem.

„Myslím, že právě teď je důležité trávit čas s rodinou a přáteli. Tenis ještě chvíli nebude na pořadu dne,“ řekl Evans po drtivé kampani na trávě.



obrázek:

Dan Evans utrpěl v prvním kole výjezd s nenasazeným Francouzem Quentinem Halesem



„Víte, bylo to dlouhých šest měsíců nebo sedm měsíců, ať je to cokoli. Je důležité nabít energii a připravit se na pořádný švih v Americe, což mě baví, ale je důležité si také odpočinout. Jo, to je vše, co jsem“ Chvíli to opravdu udělám a pak spusťte zálohování.

„Myslím, že je důležité se teď úplně zastavit. Víš, je důležité se občas dostat pryč, žít trochu normálně a uniknout tak dlouhému životu bez kufru.“

Evans, který je na 30. místě světového žebříčku, nevěděl, jak vysvětlit svůj plochý displej v pondělí proti hráči, který debutoval ve Wimbledonu v roce 2022.

Poté, co čekal celý den, než mohl zahájit svou výpravu na návrat, Evans překonal třetí set v tiebreaku, k velké radosti těch, kteří byli stále na centrálním kurtu.

Brejkboly se pro pravého birminghamského borce těžko získávaly, a když měl šanci v sedmé hře čtvrté sady, Evans naservíroval dlouhý forhend a Hales se dostal k prvnímu mečbolu, aby pečetil svou sedmou porážku. Mezi osmi hráči v domě je 33letý.

Evans dodal: „Neudělal jsem nic jiného, ​​takže ano, je to zklamání, ale, víte, jsou tam dobří hráči. Myslím, že každý je vinen tím, že má názory na určité hráče, které byste měli porazit, které byste neměli.“ vyhrát.“

„Myslím, že když loterie vyšla, měl jsem tolik zpráv, které říkaly: ‚Quentin Hales je hráč na antuce.‘ Je velmi snadné přehlédnout lidi.

„Všichni jsou to dobří hráči na turné a musíte je dostat ven, o to se snažím, ale když prohraji, což jsem, víte – neřekl bych, že jsem narazil do zdi. Je to frustrující, otravné.“ , cokoliv.

„Ale nejsem si jistý, co můžeš dělat. Musíš prostě dál soutěžit. Není to dobrý trénink, zkusil jsem to. Snažil jsem se nakopnout Eastbourne a vyřadit Nottingham, první kolo, první kolo, je to velmi frustrující.“

Evans není od roku 2020 mimo top 40 a doufá, že se v srpnu vrátí k swingování v USA.

Po rozchodu se Sebastianem Prieto minulý měsíc bude muset několik příštích týdnů strávit školením svého trenérského týmu.

„Musím se na to podívat,“ připustil Evans. „Víte, po dnešním večeru odejdu neuvěřitelně frustrovaný, budu tvrdě pracovat a pak ve třiceti sloužit dvojnásobně.“

„Ale jak jsem řekl dříve, je důležité přestat pracovat. Až budu cítit, že je to v pořádku, začnu o tom přemýšlet.“