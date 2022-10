Bruins zasáhli dobrou zprávou a špatnou zprávou na frontě zranění

Popisováno jako zranění horní části těla, není jasné, co přesně Halla trápí, ale zdá se, že ke zranění došlo během sekvence útočné zóny, která ukončila Halla trapným přistáním poté, co Flyers přišpendlil Ronnieho Attarda.

Po tomto incidentu tam byl Hall ještě jednu směnu, ale téměř okamžitě signalizoval změnu poté, co disk upadl, zřejmě věděl, že něco není v pořádku.

Montgomery nebyl schopen poskytnout žádné další informace, když byl dotázán, zda by se jednalo o zranění, které by Hallovi umožnilo vykonávat jakoukoli práci mimo led, nebo zda by to vyžadovalo úplné vypnutí, aby mohl začít časový rámec „z týdne na týden“.

Hall, který v minulé sezóně nastřílel 20 gólů a 61 bodů v 81 zápasech, by měl rok začít po levici Davida Krigseyho a Davida Pasternaka ve druhé sérii Bostonu.

A pokud Hallova absence v základní sezóně bude pokračovat tak, jak byste očekávali vzhledem k počátečnímu plánu zotavení, který Montgomery sdílel, Pavel Zacha je podle Montgomeryho nejpravděpodobnějším kandidátem na odtržení od série Patrice Bergerona a bruslení s českými útočníky Krijcem a Pasternakem.

Hall se připojuje k již nabitému seznamu zranění, na kterém je levý křídelník Brad Marchand a také obránci Matt Gerzelec a Charlie McAvoy.