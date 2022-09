STŘEDOVĚK (2022) Red Band Trailer k filmu: Ben Foster je český válečník Jan Žižka

Středověký přívěs červené kapely

Petr Jackl‚s Středověk (2022) Trailer k filmu Red Band Vydal ji Zábava na Avenue.

osádka

Středověk hvězdy Ben FosterA Sophie LoweA Michael KingA Til SchweigerA Roland MullerA Matthew DobrýA William MoseleyA Karel RodinA Werner Dine.

Peter Eatell napsal scénář Středověk„Z příběhu Petera Eatse otce a Kevina Bernhardta.“

shrnutí zápletky

StředověkSynopse: „Inspirováno skutečným příběhem Jana iky, jednoho z největších válečníků historie. Po smrti svého vládnoucího císaře upadá Svatá říše římská do chaosu, když znepřátelení bratři český král Václav a uherský král Zikmund bojují o vládu nad Lord Borich (Michael Caine) si brzy najme odvážného a spravedlivého vůdce žoldáků Jana Žizku (Ben Foster), aby unesl mocnou snoubenku lorda Rosenberga (Til Schweiger), lady Catherine (Sophie Lowe), aby zabránil Rosenbergovi dostat se k moci na strana zkorumpovaného krále Zikmunda. Boží pravice je a ta musí být respektována a poslušná, ať se děje cokoliv. Když se Catherine zaplete do nebezpečné politické hry mezi králi, Jean se zamiluje do jejího silného ducha a oddanosti zachraňování lidí.“

Trailer k celovečernímu filmu

Středověký trailer 2