EMDB 5.21 | Newen

EMDB je aplikace pro sledování vaší sbírky filmů a televizních seriálů. Plně jsou podporovány jak fyzické disky, tak mediální soubory. S automatickým importem z databáze IMDB, exportem do csv, textu nebo HTML, náhledem obálky miniatur, sledováním kreditu, pokročilými funkcemi vyhledávání a filtrování a vícejazyčným uživatelským rozhraním. EMDB nepotřebuje .NET framework ani žádné jiné externí knihovny a je tedy zcela přenosný. A co je nejlepší, je to zdarma!.

Aktualizace EMDB 5.21.2 Změna:

Možnosti zdroje dat: Přidejte bulharštinu a katalánštinu jako jazyky zdroje dat.

Možnosti zdroje dat: Aktualizovaný titulek jako IMDb scraper nyní pro přeložené tituly používá jazyk, nikoli zemi.

Databáze: 2000 Video přidáno jako typ média.

Uživatelské rozhraní: Štítky disků se nezobrazují v zobrazení seznamu, pokud jsou povoleny.

Import TheMovieDb: vylepšený přístup k zemím a jazykům.

Import IMDb: (Částečně) Získávání stálých ocenění. IMDb uvádí pouze část ocenění, pokud je jich mnoho. (EMDB stáhne stránku a zachytí dostupná data a nemůže kliknout na zobrazit další).

Uživatelské rozhraní: Přidána možnost měnit trofeje ručně.

Import IMDb: Vylepšené získávání mluvených jazyků pro přeložené tituly.

Import IMDb: opravte objevení Ukrajiny jako země.

Databáze: Latina a lucemburština byly přidány jako funkce mluveného jazyka.

Databáze: Lotyšsko a Lucembursko přidány jako majetek země.

Přidány nové mediální soubory: Data MediaInfo byla nahrazena daty IMDb/TMDB (jako je trvání a poměr stran).

Stav TV: Přidán stavový displej pro televizní seriál.

Překlady: Byly aktualizovány překlady zjednodušené čínštiny, tradiční čínštiny, němčiny, češtiny, arabštiny a holandštiny.

