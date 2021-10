Schwartzman uniká zděšením, Muguruza posílá balíčky do Indian Wells

(Reuters)-Diego Schwartzman zachránil dva mečboly, aby udržel Američana Maxime Cressi v sobotu 6-2 3-6 7-5 a postoupil do třetího kola v Indian Wells.

Argentinec se vzpamatoval z pádu 15: 40 v 10. hře třetí sady, aby zlomil Chrissyho podání, což znamenalo pouze dvě dvojchyby ve srovnání se 14 soupeřových soupeřů v napínavém zápase, který trval dvě hodiny a 38 minut.

Britský Daniel Evans přehrál japonského Kei Nishikoriho 4-6 6-3 6-4, když získal 80% bodů za první podání silným obranným úsilím, které mu přineslo 10 brejkbolů.

„Bylo uspokojující, jak jsem se po prvním setu vypořádal s trochou protivenství,“ řekl Evans, který si v únoru připsal svůj první titul na turnaji Murray River Open. „Bylo dobré se kvalifikovat v dobrém a těžkém zápase.“

V Kalifornii šlo o věci jako obvykle, protože nejlepší nasazená Češka Karolina Plíšková porazila polskou Magdalenu Fritschovou 7-5 6-2 a osmá nasazená Hubert Hurkacz zlomila tvrdohlavý odpor Alexeje Poperina a vyhrála 6-1 7-5. Vyhrajte za teplých a suchých podmínek.

Riley Opelka při postupu do třetího kola vypálil 11 es při vítězství 7-5 6-3 nad japonským Taro Danielem.

24letý Američan, který si užil své nejlepší předvádění na Grand Slamu minulý měsíc, když dosáhl čtvrtého kola US Open, získal více než 90% bodů za první podání a nikdy nečelil bodu zlomu, protože udělal světlo práce. Daniel.

Australanka Agla Tomljanovicová zaznamenala v prvních zápasech jediné překvapení, když se vzpamatovala ze skalnaté druhé sady a poslala pátou nasazenou Garbine Muguruzaovou na remízu 6-3 1-6 6-3.

“Opravdu jsem se těšil na hraní Garbine, protože jsem několikrát prohrál, ale snažil jsem se soustředit na ten čas, kdy jsem to porazil a nasměroval tu energii, takže jsem byl opravdu šťastný, že se mi to dnes podařilo,” řekl Tomljanovic. Pozápasový rozhovor.

Kanaďan Vasek Pospisil byl nucen odstoupit v prvním setu proti druhému devátému nasazenému Denisovi Shapovalovovi poté, co se letos dostal do semifinále Wimbledonu, a šestý nasazený Nor Kasper Ruud rychle spolupracoval se Španělem Roberto Karballes Baena 6-1 6-2. .

Nový šampion US Open Daniil Medvedev hraje MacKenzie McDonald později v sobotu, zatímco obhájkyně titulu Bianca Andreescu hraje Američanku Alison Riske.

